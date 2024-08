MARILYN MANSON: online il nuovo singolo ''As Sick As The Secrets Within''

02/08/2024 - 08:42 (171 letture)



4 Davvero un pezzo di ottimo livello un sound darkwave affascinante che ricorda un po\' il periodo di Mechanical animals. Se tutto il nuovo album sarà in linea con questo singolo ci sarà da divertirsi 🤟🖤 3 Mi piace molto e spero di vederlo a febbraio 2 Se non sapessi che è un pezzo di Manson, non direi mai che è lui, negli ultimi anni non l\'ho seguito molto: mi sembra che abbia cambiato molto il sound, si è ammorbidito con i suoni, ha inserito parti elettroniche, anche la sua voce sembra cambiata... questo pezzo mi piace molto!! 1 Intanto è stato appena annunciato un suo concerto all\'Alcatraz di Milano l\'11 febbraio 2025.