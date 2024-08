KINGS OF MERCIA: la band di Jim Matheos e Steve Overland torna con ''Battle Scars''

Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 11 Grazie @progster , aggiungo alla lista (infinita) 10 Per chi non li avesse ascoltati consiglio lo splendido First Impressions (completamente acustico) e Away With Words...non ve ne pentirete. 9 Jim Matheos...basta solo questo.GENIO! 8 @Max1 In effetti è difficile star dietro a tutti questi progetti 7 @Rob Anche per me l\'album dei North sea echoes tra i 10 del 2024. 6 Però sti madterminds dei FW..fanno di tutto per complicarci la vita. Progetti qua\' progetti la...e chi gli sta dietro? 5 ..Azzo...questi me li ero persi. Devo rimediare 4 @Max1, per quanto mi riguarda i North Sea Echoes hanno pubblicato probabilmente il miglior disco del 2024. 3 A dir la verità l esordio non mi ha detto molto , ascoltato un po\' di volta ma poi finito nell\' oblio. Chiaro che sui membri non si discute,ma non sempre ciò è garanzia di \"ottimi prodotti\". A mio avviso della fucina Fates Warning si diistingue per classe e energia il progetto A(lder)Z{onder)...lo consiglio! 2 Band composta da 4 grandi , non la conoscevo. Qualcuno ha ascoltato il disco del 22 ? 1 ho ascoltato il singolo e per quanto mi riguarda non tradisce le aspettative , ottime song, e soprattutto ottimi i musicisti, da non trascurare Simon Phillips alla batteria, Matheos si conferma un ottimo songwriting. Ottima anche la produzione, come sempre un tassello fondamentale nei suoi lavori