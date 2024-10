I HAXA: ascolta ''Infernum'' dal debutto omonimo

02/10/2024 - 10:31 (121 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 7 N.5.Ma infatti le cose industrial/marziali non le seguivo, seguivo quelle più spirituali e oniriche,e c\'era roba di buon livello.Magari poca,ma buona. 6 Hanno delle influenze black,ma anche death, sono ritualistici,per me troppo industrial, preferisco cose più rarefatte e naturalistiche. Tipo le parti ambient del primo Conte o Arckanum per capirsi. 5 @Legalisedrugsandmurder: In realtà non fallì esattamente, in un post su Facebook del 2014 il fondatore Roger Karlsson (fondatore anche dei Brighter Death Now, uno dei colossi della label) fermò l\'attività perché a suo dire soffriva di \"stress\" e burnout dovuto all\'amministrazione dell\'etichetta. Poi però la riattivò nel 2018, ma solo per stampare re-issue di vecchi lavori/lavori minori/lavori del suo gruppo, nell\'ordine di poche centinaia di copie. @Spirit: Ho ascoltato l\'intero catalogo della CMI, e direi che il genere di riferimento era decisamente più industrial vecchio stile, con annesse fissazioni politiche e non (paganesimo, sesso spinto, tendenze martial industrial di tipo Laibach, flirt con ideologie di estrema destra/sinistra) piuttosto che ambient, che include anche frange filosofiche di tipo new age tipo Steve Roach, Yanni, Kitaro, Laraaji). E, opinione personale, a parte i Mz.412, primo Mortiis e qualcosa di Raison d\'être, non è che il roster fosse proprio tutto questo granché. 4 @spirit probabilmente conosci I trepaneringsritual... Non so se siano di estrazione black... Altri nomi recenti al momento non mi vengono 3 Il genere Ambient mi piace Legaliz, apprezzavo molto la qualità Cold Meat dei tempi(avevo gli Arcana e altre cose,anche di valore e rarità,ma poi li ho venduti per esigenze varie),e l\'Ambient di estrazione black,che apprezzo molto,anzi se puoi segnalarmi qualcosa ti sono grato. 2 @spirit d\'accordo in pieno. Non pensavo ti piacesse il genere cold meat, purtroppo fallita😞 1 Nettamente inferiore alle produzioni in stile Cold Meat degli anni 90,manca la vera matrice dark e l\'introspezione genuina che queste produzioni dovrebbero avere. Claudicanti slanci progressisti.