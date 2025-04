MESSA: diffuso il videoclip di ''Fire on the Roof''

15/04/2025 - 10:48 (93 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 3 Qualcuno c\'era? Come è stato? 2 Venerdì 11 aprile a Bassano del Grappa la band ha presentato il nuovo album 🤘🎸🍻 1 ....bella canzone.....il nuovo disco sarà presto mio.....😄