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07/03/25
THIS GIFT IS A CURSE
Heir

07/03/25
CRYPTOSIS
Celestial Death

07/03/25
DAWN OF OUROBOROS
Bioluminescence

07/03/25
DEATHLESS LEGACY
Damnatio Aeterna

07/03/25
ADAMANTIS
Reforged

07/03/25
OVERDRIVERS
Glory or Nothing

07/03/25
WHITECHAPEL
Hymns in Dissonance

07/03/25
MINDWARS
V [Reissue]

07/03/25
IMPURITY
The Eternal Sleep

07/03/25
SHRINE OF DENIAL
I, Moloch

CONCERTI

07/03/25
VNV NATION
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

07/03/25
SKUNK ANANSIE
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

07/03/25
MASTER BOOT RECORD + NEL BUIO
LEGEND CLUB - MILANO

07/03/25
THE HOWLERS
COVO CLUB, VIA SAN DONATO 149 - BOLOGNA

07/03/25
BAMBOLE DI PEZZA
CAP10100, CORSO MONCALIERI 18 - TORINO

07/03/25
TANKS AND TEARS + GUEST
ARCI TAMBOURINE, VIA CARLO TENCA 16 - SEREGNO (MB)

07/03/25
CRIMSON DAWN + TOWER
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTERS, VIA XX SETTEMBRE 33 - ROVELLASCA (CO)

07/03/25
TREVES BLUES BAND & LOU MARINI
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)

08/03/25
GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR
OGR - TORINO

08/03/25
PONTE DEL DIAVOLO + TENEBRA + DIE SUNDE
CENTRALE 66 , VIA NICOLÒ DELL\'ABATE 66 - MODENA
MESSA: il videoclip della nuova ''The Dress''
06/03/2025 - 18:48 (71 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
08/09/2023
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05/06/2023
Live Report
MESSA + CANCERVO
Solidar Rock, Cassano d'Adda (MI), 28/05/2023
19/05/2022
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MESSA + VADVA
La Tenda, Modena - 15/05/2022
16/12/2019
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MESSA + FAKIR THONGS
La Tenda, Modena, 14/12/2019
12/10/2018
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MESSA + DOPETHRONE
C.S.O. Pedro, Padova - 5/10/2018
 
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