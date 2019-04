Live Report

Serata grindcore di tutto rispetto per un tranquillo primo martedì di Aprile al Magnolia di Segrate, poco fuori a Milano, nel parco dell’Idroscalo. Assieme ad una delle istituzioni del genere, gli americani Misery Index, troviamo anche gli attesissimi Wormrot da Singapore, le cui esibizioni sono ben più rare ma decisamente leggendarie. Ecco quindi il resoconto dei due headliner, le uniche a cui sono riuscito ad assistere.



WORMROT

Trio grindcore da Singapore, i Wormrot sembrano essere la band più attesa del pacchetto, a giudicare dall’affluenza incoraggiante e dalla partecipazione frenetica da parte di una fetta più ampia di pubblico, con il vantaggio di attrarre il pubblico più hardcore a loro affezionato così come quello più orientato al death metal, in attesa dei Misery Index. Nello specifico, la band ha approfondito notevolmente lo spetto d-beat e crust punk del proprio ventaglio espressivo, che si colora, sull’ultimo Voices, di melodie prima inedite nel loro immutato platter di cambi di tempo repentini, blast beat velocissimi e linee vocali serratissime. Queste nuove influenze chitarristiche fanno spiccare notevolmente gli ultimi pezzi, hanno presa immediata e rinfrescano uno show a vedere bene davvero molto estremo, tanto per l’ascoltatore quanto per gli esecutori. Impressionante risulta inoltre vederli in un contesto molto intimo, nella quasi totale oscurità se non tra giochi di luce al limite dell’epilessia, che però danno un effettivo boost visivo all’assalto sonoro. Credo che la scaletta sia durata circa 30 minuti, longevità più che fisiologica per un set così forsennato, laddove la maggior parte delle composizioni desiste completamente dall’idea di cercare una coerenza strutturale e si lancia a Mach 3 verso il successivo momento di annichilazione musicale, per spremerla in fretta e ricominciare di nuovo.



SETLIST WORMROT

Outworn

Blockhead Fuck Off

God's in His Heaven

Take Aim

A Dead Issue

Public Display of Infection

Buried the Sun

Oblivious Mess

Forced Siege

Descending Into the Unknown

No One Gives a Shit

Shallow Standards

Hollow Roots

Stench of Ignorance

Back Stabber Mission Aborted

Evolved Into Nothing

Ferocious Bombardment

Lost Swines

Take Aim

Sledgehammer

Critical Human Stupidity

Still Irrelevant

Outburst of Annoyance

The Face of Disgrace

Outworn

Fallen Into Disuse

Eternal Sunshine of the Spotless Grind

The Final Insult

Compulsive Disposition

Good Times

Manipulation





MISERY INDEX

Molto differente risulta l’approccio che i Misery Index hanno sviluppato negli anni verso il genere. Il loro deathgrind di discendenza Dying Fetus (dei quali sia Jason Netherton che Kevin Talley, da molto ex-batterista, facevano parte) è quadrato, preciso e anche più groovy, e senza troppo timore direi molto hardcore nell’approccio vocale e strutturale. Potendo contare, da praticamente sempre, su musicisti eccezionali, ogni show e ogni uscita discografica del quartetto del Maryland rappresenta l’asticella qualitativa cui ogni gruppo del genere dovrebbe aspirare. Ciononostante, mi rendo conto che l’approccio più moderno e calcolato che il gruppo ha sviluppato nelle proprie release più recenti (e mature, a mio avviso) possa risultare più freddo e meno coinvolgente della più selvaggia esibizione che li ha preceduti, ma l’impatto dal vivo non tarda ad arrivare - fatta eccezione per i primi due minuti, quasi di rito, in cui i suoni vengono bilanciati un’ultima volta. La scaletta propone, a mia sorpresa, pochi estratti dell’appena pubblicato Rituals of Power (che peraltro sembra aver invertito la tendenza del gruppo ritornando ad un approccio leggermente più di pancia) favorendo più che altro classici del gruppo come Traitors e Heirs to Thievery. Ancora una volta è la prestazione davvero eccezionale del batterista Adam Jarvis a catturare la mia attenzione, anche se in parte occultata dal gioco di luci e ombre del piccolo palco interno del Magnolia. Precisione e tiro sono la chiave per la riuscita di un concerto praticamente impeccabile, che vede il gruppo protagonista sul palco dal primo all'ultimo minuto. Riporto però che verso la seconda metà del set il locale mi è sembrato, loro malgrado, un po’ più vuoto, sebbene definirei l’affluenza di questo martedì sera più che positiva, anche in virtù della qualità davvero notevole della proposta.





SETLIST MISERY INDEX

The Great Depression

The Carrion Call

Conquistadores

Ruling Class Cancelled

Conjuring the Cull

I Disavow

Naysayer

Exception to the Ruled

Ghosts of Catalonia

The Spectator

New Salem

You Lose

Traitors