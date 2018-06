DETTAGLI EVENTO RHAPSODY OF FIRE + TRICK OR TREAT + TEMPERANCE + FROZEN CROWN 24/06/2018 DRUSO - RANICA (BG) www.ticketone.it GRUPPI

RHAPSODY OF FIRE (22:30) +

TRICK OR TREAT (21:00) +

TEMPERANCE (20:00) +

FROZEN CROWN (19:00) NOTE

Domenica 24 giugno 2018

@Druso - Ranica (Bergamo)

via Locatelli, 17



Apertura cancelli ore 18:00



Biglietti:

20 € + prevendita

25€ in cassa