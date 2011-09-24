30/04/24
SHIVER DOWN
The Void Supreme
03/05/24
CRAWL (SWE)
Altar of Disgust
03/05/24
WHEEL
Charismatic Leaders
03/05/24
HORN
Daudswiärk
03/05/24
MOB RULES
Celebration Day-30 Years Of Mob Rules (Compilation)
03/05/24
HASSLING
Apex Predator
03/05/24
PIRATE QUEEN
Ghosts
03/05/24
AQUILUS
Bellum II
03/05/24
FM
Old Habits Die Hard
03/05/24
VIOLET ETERNAL
Reload the Violet
29/04/24
EYEHATEGOD
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
29/04/24
MOONSTONE + FOR THE STORMS + MALACARNE
BIRRERIA SAN GIORGIO - COSTABISSARA (VI)
30/04/24
BIRDS IN ROW + ØJNE + QUENTIN SAUVÉ
BLOOM, VIA CURIEL 39 - MEZZAGO (MB)
30/04/24
BIRDS IN ROW + GUESTS
BLOOM - MEZZAGO (MB)
30/04/24
EYEHATEGOD
RAINDOGS HOUSE, PIAZZA PIPPO REBAGLIATI 1 - SAVONA
30/04/24
MOONSTONE + SUPPORT
FINE DI MONDO, VIA BADEN POWELL 3 - VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
01/05/24
BIRDS IN ROW + GUESTS
CS RIVOLTA - VENEZIA
01/05/24
EYEHATEGOD
FABRIK, VIA GOFFREDO MAMELI 216 - CAGLIARI
02/05/24
STICK TO YOUR GUNS + DEEZ NUTS
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO