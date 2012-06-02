04/04/17
THE SHIVER
Adeline
05/04/17
A LIE NATION
Begin Hate
05/04/17
NOFUCK
Walls of Flesh
07/04/17
DUST IN MIND
Oblivion
07/04/17
CONNOISSEUR
Over the Edge
07/04/17
ROYAL THUNDER
Wick
07/04/17
TRIAL
Motherless
07/04/17
BEAR
III
07/04/17
ANEWRAGE
Life-Related Symptoms
07/04/17
SINHERESY
Domino
07/04/17
DEATHLESS LEGACY + guest TBA
MIDIAN LIVE - CREMONA
07/04/17
ATLAS PAIN + HOLY SHIRE + HELL`S GUARDIAN
LEGEND CLUB - MILANO
07/04/17
SEVEN STEPS OF HORROR
SHED CLUB - BELLINZAGO LOMBARDO (MI)
08/04/17
DEATHLESS LEGACY + DAMNATION GALLERY
ANGELO AZZURRO - GENOVA
08/04/17
TEXTURES + GUEST
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
08/04/17
THE TRIUMVIRATE TOUR
OFFICINE SONORE - VERCELLI
08/04/17
SACRED STEEL + ANCIENT DOME + EPIGRAPH
CIRCOLO LIBERO PENSIERO
08/04/17
ANEWRAGE + NEW DISORDER + FAKE IDOLS + NEVER TRUST
LEGEND CLUB - MILANO
09/04/17
TEXTURES + GUEST
JAILBREAK - ROMA
09/04/17
DISBOSKATOR + DEATHLESS CREATION + CELEPHAIS + RAZGATE
CAFFE` DECO` MUSIC HALL - FIRENZE