SEROCS: il nuovo disco in streaming integrale

26/10/18
BLOODBATH
The Arrow of Satan is Drawn
26/10/18
ENGST
Flächenbrand
26/10/18
ICY STEEL
Guest on Earth
26/10/18
CHEVELLE
12 Bloody Spies
26/10/18
CARCHARODON
Bukkraken
26/10/18
SIRENIA
Arcane Astral Aeons
26/10/18
FIFTH ANGEL
The Third Secret
26/10/18
KMFDM
Live In The USSA
26/10/18
EISREGEN
Fegefeuer
26/10/18
WESTFIELD MASSACRE
Salvation
25/10/18
KILLING JOKE
CAMPUS INDUSTRY - PARMA
26/10/18
HOLY SHIRE + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
26/10/18
THOMAS SILVER + SMALL JACKETS
GRIND HOUSE CLUB - PADOVA
26/10/18
AEVUM + GUESTS
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)
26/10/18
HELLCOWBOYS + MEANWHILE IN TUSCANY + ADEPTOR
EXENZIA - PRATO
27/10/18
LIFE OF AGONY
ROCK PLANET - PINARELLA DI CERVIA (RA)
27/10/18
INFERNAL FORCES
LIVE CLUB - TREZZO SULL`ADDA (MI)
27/10/18
GLI ATROCI
SOUND CLUB - MILANO
27/10/18
AFFLUENTE + GUESTS
GRIND HOUSE CLUB - PADOVA
27/10/18
BARBARIAN + INGROWN
CSOA ANGELINA CARTELLA - REGGIO CALABRIA