HELLFEST: il bill dell`edizione 2024, con Metallica, Machine Head, Foo Fighters e tanti altri

30/11/2023 - 11:55 (333 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 22 mi sa che allora non ho capito bene le dinamiche di questo tipo di eventi. chiedo scusa 21 Volevo dire per CHI ci potr andare. Personalmente mi ricordo bene al Wacken del 2005, io e gli altri che erano con me ci eravamo persi molti gruppi, visto che come tutti sanno, quando suonano contemporaneamente varie band, come caz fai a seguirle tutte, a mangiare, bere con gente conosciuta o meno -soprattutto femmine- poi 12 ore di fila di musica live e tutta notte con dei crucchi che finiti i concerti sparavano musica a manetta con dei generatori diesel, comunque non mi sono pentito dei soldini che avevo risparmiato e speso per un evento del genere, mi ero divertito l come in piccoli club a vedere anche gruppi scarsi. 20 Tutti i concerti sono fatti per fare soldi. I gruppi che vivono di musica lo fanno solo grazie ai concerti. E tutti hanno dietro dei promoter. Non so cosa intendi quando parli di purezza, ma Se vuoi una cosa fuori da logiche di mercato e a prezzi popolari ci sono i concerti autogestiti nei posti autogestiti o eventualmente i piccoli concerti nei locali, dove i gruppi pi che rimborso spese e un paio di birre (se va bene) tendenzialmente non prendono. Tutto il resto business. 19 Comunque me li immagino quei festival di una volta a lambrusco... 18 La prossima volta all'osteria di ghiarole ci vado sicuro 17 mass, forse avete ragione voi 16 comunque d'accordo su tutto, pi o meno quello che stavo per scrivere appena letta la news. Per ci potr andare sar un evento da ricordare per ani e ani, sicuro. Tino, prima di Woodstock c'era gi la sagra di Ghiarole, mi dicevano che i canti si sentivano a km di distanza, chiss perchcomunque d'accordo su tutto, pi o meno quello che stavo per scrivere appena letta la news. Per ci potr andare sar un evento da ricordare per ani e ani, sicuro. 15 mah, io tra i commenti qua o su altri siti leggo di un sacco di gente che dice che "ora come ora non sa se pu permetterselo". io poi se andassi non sarei contento di dover pagare anche, indirettamente, gli offspring per vedere i metallica. non fraintendetemi, ora sembra che vorrei fare esplodere una bomba mentre suonano i sevenfold: l'evento in s una cosa oggettivamente buona, ma secondo me qua si puntato troppo alla grandezza dell'evento perdendo di vista l'obiettivo pi vero 14 I festival nascono non da ieri ma da Woodstock, passando per i Monster of rock. Oggigiorno ci sono i voli low cost e si possono organizzare queste manifestazioni perch molta gente pu accorrere tutto qui. La gente ricca per un concerto un po' ingenua come affermazione, ragionando cos nessuno dovrebbe andare in vacanza o viaggiare o andare al ristorante. Ovvio che nel mondo occidentale e non per fortuna non cos. Trovo invece questi eventi molto belli perch aggregano mentre invece nel mondo ci si tende a dividere sempre pi, inoltre si possono soddisfare tanti gusti a differenza del concertone singolo tradizionale. In Italia non siamo capaci ed un peccato ma oggettivamente ci sono problemi ben pi gravi. 13 Soprattutto l'impianto audio per i Manowar... 12 mi rendo conto che sono partito troppo sull'offensiva. il monsters era una cosa con prezzi molto pi popolari per, rimango un po' dell'idea che parlando dell'hellfest si potrebbe sfruttare meglio 11 Ma il problema il mischiare o il fatto che il metal non esiste pi? Anche i Monsters of Rock venivano fatti per soldi, o secondo te erano per farci divertire tutti abbracciati? E qualche millennial ci ha anche partecipato, se nato tra il 1981 e il 1996. 10 Beh Mos, sar che si ragiona solo in termini economici, ma gli Avenged (volenti o nolenti) sono una band di punta del genere. E poi che senso avrebbe mettere come headliner un artista che ha meno seguito di quello che suona prima di lui? Spendi 10 rischiando di incassare 5? 9 non ho neanche fatto la guerra, ma se ho delle motivazioni "oggettive" (con tutte le virgollete del caso) posso parlarne comunque. ma poi, io sarei felicissimo di essere smentito, ma veramente non riesco a immaginare come possa essere considerata normale una cosa con i palchi che ti serve il pallottoliere per contarli. io non ci sono mai stato, per non immagino un modo. scusatemi se ho avuto un tono troppo assertivo, ma veramente non capisco come si possa fare un festival del genere mantenendo come obiettivo la purezza dell'evento e non il fare scoppiare la locandina. mi dispiace se ho avuto un tono assertivo, del resto capitemi, un millenial che non ha vissuto i monsters of rock e che si trova a vedere insieme saxon e offspring 8 Ripeto la domanda: ci sei stato, prima di giudicare? 7 questo vuol dire che si pensa solo in termini economici. 6 E' evidente che i Sevenfold, ad oggi, hanno pi audience di zio Dave. Tutto qua. 5 io fui al firenze rock dei metallica, e nonostante tutto io penso che tante band abbiano ancora un loro spirito. ma anche se i metallica, i manowar e compagnia fossero i peggio venduti, il mio punto che questo un evento fatto da promoter che vogliono farla esagerata, per soldi. e io nel metal queste cose preferirei non vederle. poi, ribadisco, i sevenfold prima di zio dave? 4 secondo me, no. Altrimenti, molto delle tue legittime domande cadrebbero da sole. @Mos Maiurum: ma tu ci sei stato, prima di partire lancia in resta distribuendo patenti di genuinit?secondo me, no. Altrimenti, molto delle tue legittime domande cadrebbero da sole. 3 non ho detto questo. non ho infatti giustificato i prezzi molto alti che i gruppi come i metallica hanno, n ho detto che la location degli I days buona, ho per detto che dal punto di vista dei promoter qui ci sono solo tanti soldi che girano e mettono in secondo piano la musica, e per il metal questa cosa non va bene perch dovrebbe essere un genere sanguigno e emotivo. come ho specificato, meglio cos che niente, ma se ci sono i soldi perch non fare diversamente! questi sono eventi esagerati per portata, e come appunto dicevo, anche un concerto dei manowar - giusto per citare una band che fa concerti enormi - lo , ma se un concerto dei manowar cos per motivi diversi da quelli per cui lo l'Hellfest. i metallica poi io credo che abbiano ancora un rapporto vero con il pubblico e secondo, se mai hanno avuto qualche tentazione economica, di certo non ora. vero i loro biglietti per i concerti singoli costano tanto, ma perch ormai sono cari tutti i conerti singoli, come hai detto tu, nella giornata del hellfest il prezzo sar pi o meno uguale. ormai questo proprio un festival dove prima di tutto vengono messi i soldi, al pari del firenze rock. 2 Stai dicendo che meglio spendere quanto gli Iron Maiden di quest'anno a Milano, con la stessa organizzazione e tre gruppi in croce? 1 io sti festival non li capisco. fanno un'accozzaglia di band e generi molto diversi, le band sembrano ordinate a caso (A7F prima dei Megadeth?!), con prezzi non abbordabili per molto (ricordiamoci che il metal nasce come musica popolare!) e una portata non a misura d'uomo, bens esagerata. voglio dire, una band come i Manowar che fa un concerto con un'orda di gente va bene, ma diverso perch l una band che attrae maree di persone e che fa un concerto molto sentito e con uno stretto rapporto col pubblico, mentre qua c' una "sagra" organizzata da gente impaccata di soldi, che della genuinit dell'evento non gliene importa (a prescindere dalla portata, band come metallica o manowar fanno cose pi sentite e pure, dalla band in primis) e infatti mettono mille palchi, appunto perch l'interesse solo economico. voglio dire, meglio cos che niente, ma se i fondi ci sono preferirei vederlo fatto bene! e poi non vedo la strana officina!