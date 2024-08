VISION DIVINE: dettagli e singolo del nuovo album ''Blood And Angels’ Tears''

6 Partendo da una base power, ci sono fior di band che, negli ultimi anni, hanno proposto grandi cose, mettendo insieme idee consolidate e cose nuove, sopratutto con accenti prog. Pensiamo a Symphony X, Vanden Plas, Evergrey, Witherfall. Spazio ce n'è. Certo che, se non ti interessa innovare e vuoi restare un "defender" fedele alla linea, sei libero di farlo e suonare la stessa roba per decenni. 5 Sempre alta qualità con i VD,pezzo piacevole e se troviamo Conti e sua maestà Alder ancora meglio.Li seguo ancora con molto interesse. 4 @fasanez: Tutti i generi diventano anacronistici quando cominciano ad essere inondati di cloni o gruppi formati che ri-usano pattern, riff, strutture, voci, testi e arrangiamenti, non necessariamente per sfruttare il trend quando piuttosto per scrivere canzoni da inquadrare in quello specifico genere (che non corrisponde necessariamente a creatività). Credo che sia un problema di concept, di stare al passo con la società odierna, prima ancora che di musica, immagine e composizione. Hard e heavy vecchia scuola (scusate se uso parole forti) campano ancora di buona parte di audience vecchia che "dopo il 1991 solo cacca", e sono precedenti all'ascesa dell'alternative, quindi forse appaiono meno anacronistici, più "legacy" e più "escapistici". di quello venuto dopo 3 Capisco il vostro discorso, il power è effettivamente invecchiato male, ma se guardiamo all'hard rock, all'heavy classico, non possiamo dire le stesse cose? 2 @Cipmunk: certo che si può dire. La stessa solfa da 20 e passa anni. Non un'idea nuova nemmeno a pagarla. 1 Mi dispiace..ma un che palle si può dire??..gli stessi schemi triti e ritriti....batteria con doppia cassa a centrifuga di lavatrice....assolo di chitarra...assolo di tastiera.....ma anche basta.