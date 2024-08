BLIND GUARDIAN: il video della versione riregistrata di ''The Bard's Song - In the Forest''

05/08/2024 - 12:10 (265 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 6 Prove per il trentesimo anniversario. Ogni giustificazione non è plausibile perché non è artistica. 5 Anche il primo dei Sepu riregistrato dai Cavalera brothers ha un suo motivo. 4 Sino ad oggi solo i Paradise Lost hanno fornito una giustificazione plausibile. E comprensibile. Questi qua come l’hanno servita? 3 Questa moda di rifare gli album Passati rischia di essere peggio di quella dei tribute album di tanti anni fa 2 Non me ne frega niente se le versione riregistrate saranno buone o meno, non me ne frega niente se il disco venderà, non me ne frega niente se ci saranno arrangiamenti un po diversi e interessanti e non me ne frega neanche niente se ci sarà gente che urlerà di gioia ad ascoltarlo: per me é una puttanata....un remake commisionato da Netflix di un film perfetto 1 Avrei voglia di citare Mosconi...meglio di no.Mi tengo stretto l\'originale.