FROZEN CROWN: dettagli e singolo del nuovo disco ''War Hearts''

08/08/2024 - 10:02 (207 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 10 Il brano non mi dispiace,anzi.Per quel che può valere mi sarei sforzato un pò di più con la copertina. 9 @Mick: a costo di risultare antipatico, quello che fanno o dicono su un altro sito non è di nostro interesse. Spero capirai cosa intendo. 8 E poi devo leggere su quel sito che Giada canta male, ma bevono di la? 7 Sanno quello che fanno e lo fanno bene. Un power canonico e se vogliamo scolastico, ma ben fatto, tagliente, compatto, tecnicamente pregevole… a me piace molto la voce di Giada, più che altro perché non è la classica sirena e non ha un approccio lirico (che due maroni…) e ha un bel timbro. Francamente, sono felice che ci rappresentino, nel settore. Non hanno nulla di meno di altre band estere. 6 la prima che hai detto (dove ho letto io) 5 Quale sito? Metalitalia o parlate di pagine social? 4 Poi aggiungi anche che il leader della band ha risposto a tono a certe provocazioni in passato e quindi su quel sito lo prendono anche in giro (avrebbe dovuto da subito ignorare certe provocazioni, ma rispondere quando si è attaccati perchè immagino siano stati attacchi e non critiche è umano; purtroppo questi con l\'anonimato ne approfittano). 3 Andrea, ho capito a cosa ti riferisci, l\'ho letto nella stessa notizia dell\'altro sito: purtroppo chi vuole fare metal e vive in Italia si deve scontrare con: invidia, \"defender\" di sto c...., convinzione di diversi ascoltatori che gli italiani non sappiano fare metal, esterofilia spiccata, poca considerazione da parte dei media (l\'ultima cosa riguarda tutto il metal in Italia in generale, a parte i soliti noti). Fare metal in Italia è una cosa da eroi. 2 mi sa di già sentito più e più volte...... 1 Canzone molto bella e gradevole. La Band Italiana più forte sui social ogni tanto tira fuori canzoni per me, più che ottime. In barba a tutte le critiche dei METALLONI nostrani.