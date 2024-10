CANDLEMASS: l'EP ''Black Star'' in arrivo nel 2025

17/10/2024 - 11:43 (218 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 10 @Legalisedrugsandmurder: Intervista su Blabbermouth, parole di Lowe: \"Actually, there was not a situation [that caused the breakup]. I mean, the guys decided to drop the best vocalist they ever had. It\'s not my problem. But you, there wasn\'t a situation. Everything is good, everything is kosher\". Nella stessa intervista, si cita il fatto che, secondo Leif Edling, Lowe non fosse mai riuscito ad impararsi a memoria i testi delle vecchie canzoni, e ricorreva all\'uso di un notebook dal vivo per farlo. Il motivo vero e proprio non si saprà mai, ma a giudicare da quanto riportato, pare che i due si detestassero a vicenda, uno e il fondatore, e chi viene accompagnato alla porta? L\'ultimo arrivato, 2 + 2 a casa mia fa 4. Solitude Aeturnus pare che si siano riformati nel 2023, ma finora risulta che abbiano tenuto solo un concerto il 2024 (Hell\'s Heroes festival, Houston) e nulla per il 2025. Era pure ora, visto che arrancava con side project uno più superfluo dell\'altro (Concept of God, DiGelsomina, Disciple of Doom, Gathered in Darkness, Grief Collector, Tyrant). 9 Ma i solitude aeturnus non si sono riformati? 8 @transcendence in effetti è vero, dopo Lowe dischi sufficienti ma non di più. Ma non ho capito se Lowe se ne è andato per dissapori o perché non rendeva più dal vivo come dice Edling. Io li vidi anni fa e Lowe fu ottimo. @prog se è solo per un tour del genere forse meglio di no 7 Dai Spirit, lascia stare questi. Sta la notizia dei night flight orchestra che suonano per la stessa label, distruggiamo quelli. 6 No,non lo ritengo uno scandalo,se stanno lì evidentemente a loro va più che bene,ma è proprio questo connubio che mi fà dubitare della bontà di ciò che poi propongono. 5 @Spirit: Fino al 2011 stavano sotto Nuclear Blast, etichetta che la capoccia non ce l\'aveva già dal 2000, per poi passare a Napalm (ci stanno da 13 anni quindi), quindi non lo vedo così scandaloso. Lo scandalo è che Leif Edling non si sia più visto per quasi un decennio causa Sindrome da Fatica Cronica, malattia che nei casi più gravi si rimane bloccati sul letto 23 ore su 24 (tipo narcolessia). Lo scandalo è vedere un gruppo storico tirare a campare con tour di neanche 20 date con quasi tutti festival con cui racimolano quanto basta per stentare per il resto dell\'anno. Lo scandalo è vedere un gruppo storico, influente, tra i mostri sacri di un genere raccattare 4 spicci con discacci composti e suonati con plug-in di Pro Tools senza un minimo di post-produzione o effettistica, pezzi tutti uguali e scritti apposta per essere suonati con meno sforzo possibile. EP o non EP, la maggioranza è abbastanza concorde che tutto sia caduto a pezzi dopo la dipartita di Robert Lowe (ex Solitude Aeturnus, altro gruppo caduto nell\'oblio da 15 anni ormai). 4 Legal,un paio di anni fa Björkman ha dichiarato che finiranno la carriera con Langquist ma la porta per un eventuale anniversario di Nightfall resta aperta per Marcolin...io come un ingenuo ci spero sempre. 3 2 cose mi lasciano perplesso.La prima è ovviamente il fatto siano sotto Napalm records,un\'etichetta che per me ha perso la testa da tempo,ma può essere trascurabile..la seconda è fare un EP con 2 cover..non mi pare un buon auspicio. 2 @Prog Langqvist non mi sembra in gran forma negli ultimi anni, almeno dal vivo. Messiah è IL cantante doom per eccellenza e perfetto per i Candlemass, ma è sparito da anni. Verso il 2007 si parlava di un suo album solista, ma non se ne è fatto niente. Deve essere anche una persona con cui è molto difficile andare d\'accordo. Penso che non lo rivedremo più, a me personalmente piacciono tantissimo anche i Memento Mori ma Wead ha escluso ogni reunion, del resto ai tempi non hanno avuto grande successo. Peccato. 1 Langquist non si discute ma la voglia di rivedere il Messiah è tanta.