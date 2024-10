TESTAMENT: Floor Jansen ospite sul nuovo album

22/10/2024



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 7 @Shot: beato te che ti capisci. 6 Adesso voglio la Turunen con Araya...aspetto Rob Fleming 5 secondo te mi lamento del fatto che i Testament facciano una ballad? Dai, cerchiamo di andare un po\' pi in profondt delle cose... 4 @Shotinthedark: non capisco il senso del tuo commento. Innanzitutto non si sa su che tipo di canzone canter, fosse anche una ballad, ricordo che i Testament ne hanno pubblicata pi di una. 3 ma quanto bello il metal contemporaneo del \"volemose bene\" a tutti i costi e freghiamocene al massimo di quanto possa far cacare la nostra proposta musicale. 2 Non Alissa? Strano, praticamente ovunque... 1 Baaah....