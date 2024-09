OPETH: posticipano la pubblicazione del nuovo album ''The Last Will and Testament''

19/09/2024 - 21:24 (46 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 2 .....non è la prima volta....ormai questi ritardi.....stanno diventando normali....peccato... 1 La pazienza è la virtù dei forti...anche se quattro porchi li ho tirati.