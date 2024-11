OPETH: ecco il singolo ''§4''

22/11/2024 - 14:22 (207 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 10 Hai fatto bene a rimarcarlo Mikmar, essendo un album pieno di arrangiamenti complessi e sovrastrutture parecchio articolate l\'ascolto in cuffia è caldamente consigliato. 9 che album bomba sotto tutti punti di vista!!!!! 8 che album bomba sotto tutti punti di vista!!!!! 7 Sì guarda Awake, sono estasiato da quello che sto ascoltando. La produzione poi è di una qualità altissima, se ascolti in cuffia noti tutte le sfumature. Sono veramente commosso, non sto nella pelle. non posso crederci. Disco fantastico degli Opeth e in particolare prova eccelsa del batterista che non mi fa credere alle mie orecchie per quello che è stato capace di fare !! L\'avevo notato al concerto di Ostia Antica del 2022, concerto indimenticabile degli Opeth, ed avevo visto che sto nuovo batterista era fortissimo, ma non mi aspettavo cosa una cosa così !! 6 Mikmar per quanto mi riguarda non ammorbi nessuno, Vayrynen è uno spettacolo di tecnica, gusto e versatilità e su questo album lo dimostra. Batterista eccezionale che a parere di molti ha portato quella ventata di freschezza di cui la band aveva bisogno, un valore aggiunto che si è calato perfettamente nel suo ruolo all\'interno della galassia Opeth. 5 sono al terzo ascolto e godo come un riccio 4 Ammorberò tutti con quelli che dico, ma da batterista amatoriale, dico che il nuovo batterista qua è divino !! Delizioso, mai banale, di una classe superiore paragonabile solo a quella di Gavin Harrison e Marco Minnemann. MAESTRO !!!! Ma tutto il disco è favoloso 3 Sto aspettando il fisico ma la curiosità era tanta e l\'ho ascoltato in rete..MAGNIFICO! 2 Sono circa al 15 ascolto e posso tranquillamente affermare che questo disco è monumentale, una vera e propria Prog Opera che attinge a tutto il background opethiano passato. Recente e meno recente. 1 Non so, proverò per curiosità ad ascoltare il disco. La svolta prog mi ha fatto pena, qui siamo in quel limbo che devo comprendere.