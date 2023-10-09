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All About Love [EP]

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KALEO
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

28/11/24
THE WINSTONS
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA

28/11/24
ANIMAUX FORMIDABLES
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA

28/11/24
𝗠𝗢𝗢𝗢𝗡 + THE BACKDOOR SOCIETY + THE BRIGHTEST ROOM
ARCI BELLEZZA, VIA GIOVANNI BELLEZZA, 16/A - MILANO

28/11/24
EDOARDO BENNATO
TEATRO VERDI - MONTECATINI

29/11/24
WALTER TROUT
CROSSROADS LIVE, VIA BRACCIANENSE 771 - ROMA

29/11/24
KARMA
SANTERIA TOSCANA 31 - MILANO

29/11/24
ANCILLOTTI + PERPETUAL FIRE + WYV85 WYVERN 1985 COMEBACK
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA - ERBA (CO)

29/11/24
HARDCORE FOR PALESTINE
CIRCOLO LIBERO PENSIERO - LECCO

29/11/24
BROWBEAT + INFECTION CODE + DEMETRA’S SCAR
CENTRALE 66, VIA NICOLÒ DELL’ABATE N.66 - MODENA
WARLORD: ascolta la nuova versione di ''War in Heaven''
27/11/2024 - 17:32 (145 letture)

fasanez
Mercoledì 27 Novembre 2024, 18.58.06
3
Inizio a comprendere chi li critica per riproporre sempre i loro pezzi o quelli dei lordian guard. E lo scrivo senza aver ascoltato il pezzo.
MARTON
Mercoledì 27 Novembre 2024, 17.50.06
2
UNA BELLA BOMBA
MARTON
Mercoledì 27 Novembre 2024, 17.50.00
1
UNA BELLA BOMBA
RECENSIONI
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