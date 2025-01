ANTHRAX: il nuovo album esce in autunno

27/01/2025 - 00:21



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 9 Anche io sono della vecchia guardia e penso che sound of White noise sia il top degli anthrax insieme ad among the living 8 @Painkiller, io sono della vecchia guardia, ho adorato gli Anthrax fino a State, poi avevo comprato anche Persistence e Attack, anche The greater non mi dispiace, l\'unico con Bush che ho, il resto non mi interessa e non cambio idea 7 @Lambru: so che é il preferito di tanti, eppure gli ho sempre preferito spreading the disease e persistence of time. Comunque gli ultimi due dischi sono ottimi e più moderni, forse meglio continuare così, no? 6 Solo io attendo da -troppi- anni un Among the living parte seconda? Ok che quel disco lì è irripetibile, però qualcosa mi dice che non dispiacerebbe anche a loro 5 .......Se i tour non gli annullano come già fatto ultimamente. Comunque meglio dei buoni dischi ogni tot anni che i soliti frullatori al compressore ogni due anni, stile testament 4 Ragazzi, oramai i soldi li fanno solo con i tour e non sono più ragazzini quindi immagino che non abbiano grandi energie per fare il disco. 3 Vero, ma c\'è stata la parentesi Pantera di mezzo. 2 5 anni tra Warship e Kings. 7 (probabilmente 8) tra Kings e il nuovo disco. La band è in forma smagliante, poteva anche regalarci un album ogni 4 anni 1 5 anni tra Warship e Kings. 7 (probabilmente 8) tra Kings e il nuovo disco. La band è in forma smagliante, poteva anche regalarci un album ogni 4 anni