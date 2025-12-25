     
 
Wayfarer - Album Cover
13/03/26
WITCHCRAFT
A Sinner`s Child [EP]

13/03/26
GLUTTONY
Eulogy to Blasphemy

13/03/26
BARA
Mary Cry

13/03/26
DREAM THEATER
Live in Tokyo 2010 [Live Album]

13/03/26
LAMB OF GOD
Into Oblivion

13/03/26
ASIA
Asia - Live in England [Live Album]

13/03/26
THE GEMS
Year of the Snake

13/03/26
THE BLACK CROWES
A Pound of Feathers

13/03/26
ANGUS MCSIX
And the All-Seeing Astral Eye

13/03/26
A SOMBER FUNERAL
Since You Left These Shores

CONCERTI

07/03/26
CRYPTOSIS + DISEASE ILLUSION + EX CINERE RESURGO
DEFRAG - ROMA

08/03/26
CRYPTOSIS + HOUR OF PENANCE + DISEASE ILLUSION + EX CINERE RESURGO + JUMPSCARE
DUEL CLUB - POZZUOLI (NA)

07/04/26
KREATOR + CARCASS + EXODUS + NAILS
ALCATRAZ - MILANO

23/05/26
THE GATHERING
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

11/07/26
DOGSTAR
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE - ROMA

12/07/26
DOGSTAR
FIERA DEL LEVANTE - BARI

14/07/26
DOGSTAR
PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE

15/07/26
DOGSTAR
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

17/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

18/11/26
KAMELOT + EXIT EDEN + TEMPERANCE
HALL - PADOVA
KERRIGAN: ecco ''Surrender'' da ''Wayfarer''
06/03/2026 - 17:22 (58 letture)

