ZEBRA: tornano con ''V'', ascolta il primo singolo

Gli Zebra
, il power trio formato da Randy Jackson
, Felix Hanemann
e Guy Gelso
, avevano annunciato nel 2025 di essere al lavoro su un nuovo disco per i cinquant'anni della band (ne abbiamo parlato qui
).
Ebbene, Flatiron Recordings
pubblicherà il 13 novembre 2026 il nuovo disco V
, di cui qui sotto trovate le tracce:01. Dog Day Night
02. The Conqueror Worm
03. All Your Love
04. Walk with You
05. Love, Sex
06. I'll Be There Beside You
07. She's Waiting for You
08. Direction
09. Louisiana Way
10. The Last Time
11. Eulalie
La produzione è stata curata dallo stesso Jack Douglas
che curò i primi due dischi della formazione statunitense.
Il primo singolo, Walk with You
, è stato scritto insieme a Paul Stanley
dei Kiss
, ed è ascoltabile di seguito tramite una registrazione amatoriale del pezzo, già suonato dal vivo: