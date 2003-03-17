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VENOM: addio a Cronos
01/10/2026 - 23:32 (1645 letture)

LUCIO 77
Sabato 3 Ottobre 2026, 21.35.07
53
Commento 49 : Basta saperlo.. Le patologie mentali sono quanto di peggio possa capitare a una persona.. Ho amici Bipolari, quindi capisco perfettamente il problema.. IL dramma è che non c\'è guarigione, ma solo cure stabilizzatrici.
e
Sabato 3 Ottobre 2026, 12.59.46
52
tra le voci più belle che il metal abbia mai conosciuto per me un vero cantante come pochi
Ivan75
Sabato 3 Ottobre 2026, 7.58.33
51
RIP. Anche se non sono mai stato un loro fan, ne riconosco l\'importanza storica. Sulle polemiche, mi pare che la notizia sia stata data senza grossi ritardi. Ok, la redazione pare sotto dimensionata e in ritardo su certi fronti - vedi recensione Mastodon - ma non mi pare questo il caso.
Ivan75
Sabato 3 Ottobre 2026, 7.58.33
50
RIP. Anche se non sono mai stato un loro fan, ne riconosco l\'importanza storica. Sulle polemiche, mi pare che la notizia sia stata data senza grossi ritardi. Ok, la redazione pare sotto dimensionata e in ritardo su certi fronti - vedi recensione Mastodon - ma non mi pare questo il caso.
Fabio Yaaaaaaaahhhhh
Sabato 3 Ottobre 2026, 0.53.13
49
Dai su, lasciate stare Noesis, sia perchè si va OT sotto la notizia di Cronos, sia perchè non capisco il senso di accanirsi su chi ha dissonanze cognitive. Invece ieri ci sono rimasto abbastanza, intanto per la perdita tremenda visto quello che ha dato alla musica, ma anche perchè l\'ultimo tour l\'avevo visto in forma e niente lasciava presagire qualcosa di simile. Perdiamo un monumento fondamentale, quarant\'anni passati sui palchi, oltre a tutte le band black e di metal estremo in generale che non ci sarebbero senza di lui. RIP
Metal Maniac
Venerdì 2 Ottobre 2026, 23.55.33
48
@d.r.i. n. 28: Sì sì in questo caso non c\'è nulla da dire, anche se lui è morto il 29 settembre l\'annuncio è stato dato solo il 1° ottobre, quindi la redazione ha dato la notizia \"in diretta\".
Kronos
Venerdì 2 Ottobre 2026, 23.32.34
47
Io gli manderei un bel MP.
LUCIO 77
Venerdì 2 Ottobre 2026, 23.31.49
46
Quindi, Noesis che stai scrivendo sotto questa notizia, non sei Simone Radici, ma un omonimo ? Tanto per capire.
SkullBeneathTheSkin
Venerdì 2 Ottobre 2026, 23.20.22
45
malpensanti
Carmine
Venerdì 2 Ottobre 2026, 23.18.33
44
...e Caporedattore prima che tornasse il buon Lizard... 🙂
d.r.i.
Venerdì 2 Ottobre 2026, 23.16.26
43
...che da un anno scrive nel sito della concorrenza
d.r.i.
Venerdì 2 Ottobre 2026, 23.14.52
42
@lucio 77 sarà un altro Noesis che ha fatto oltre 70 recensioni...omonimia? Mhhhhhh
Nick
Venerdì 2 Ottobre 2026, 23.04.07
41
RIP
Duke
Venerdì 2 Ottobre 2026, 23.02.33
40
..cronos r.i.p.....tra le prime audiocassette...che mi registrarono i miei amici... C erano i primi due album dei Venom.....certe tematiche erano solo ...un vezzo da palcoscenico.... molti non hanno mai colto...la loro ironia....
Radamanthis
Venerdì 2 Ottobre 2026, 22.35.36
39
Rip
LUCIO 77
Venerdì 2 Ottobre 2026, 22.23.21
38
Ma non facevi parte dello Stafff di questo Sito ?
N�esis
Venerdì 2 Ottobre 2026, 22.22.21
37
Lucio, mai stato in nessuna redazione ricordi male mi sa
LUCIO 77
Venerdì 2 Ottobre 2026, 21.26.01
36
Io ai Venom sono affezionato perché un mio amico di qualche anno più grande, mi aveva regalato una Cassetta registrata, che costudisco gelosamente, dove c\' erano Loro, i Possessed e i Nuclear Assault.. Avevo 12/13 anni, se non ricordo male.. P. S. : Leggo con dispiacere i Commenti di Noesis.. Non sono molti anni che seguo il Sito, ma ricordo che ai tempi era in Redazione.
N�esis
Venerdì 2 Ottobre 2026, 21.24.53
35
Galilee, ma tutto bene?questa aggressività mica ti fa bene, parlane con qualcuno
Trecani
Venerdì 2 Ottobre 2026, 21.08.56
34
Concordo con progster
Galilee
Venerdì 2 Ottobre 2026, 21.06.33
33
Noesis, hai rotto il cazzo, te e quei quattro zombi con le mutande di pelle. Il sito ha dei problemi da mesi. Ci sei o ci fai? In più dai corda ad uno che scrive una minchiata colossale. Ah sei tu, ora ho capito. Non ho parole.
progster78
Venerdì 2 Ottobre 2026, 21.05.51
32
Eviterei OT almeno sotto notizie di questo tipo e lo dico io che di solito vado fuori tema.
Museo Egizio
Venerdì 2 Ottobre 2026, 21.00.41
31
L\'abbiamo data noi in anteprima, è di nostra competenza
Trecani
Venerdì 2 Ottobre 2026, 20.50.38
30
@moderatori. Vi prego, date sta notizia dei manowar e facciamola finita.
d.r.i.
Venerdì 2 Ottobre 2026, 20.39.21
29
Poi @shock considera che c\'è chi sputa nel piatto dove ha mangiato...e questo è ancor più deplorevole
d.r.i.
Venerdì 2 Ottobre 2026, 20.32.15
28
@shock ma stavolta proprio gratuita e cannata in quanto la notizia è stata data tempestivamente.
Shock
Venerdì 2 Ottobre 2026, 20.24.29
27
Stupide ed inutili polemiche ripetute da tempo, ben spiegate da chi ogni giorno si fa in quattro per mantenere vivo il sito. Ridicoli. Ci sono altri siti, andate a rompere le balle lì.
Metal Maniac
Venerdì 2 Ottobre 2026, 20.24.01
26
Ma è un dato di fatto che come minimo da fine agosto la redazione ha \"rallentato\" molto con le notizie, basta guardare le date, molti giorni vengono saltati. quindi inutile fare polemiche... Non so quale sia il motivo, magari un giorno ce lo spiegheranno.
Tatore
Venerdì 2 Ottobre 2026, 20.17.24
25
Certo che tra troll e non, scrivono proprio na\' vrancat \'e sciem
d.r.i.
Venerdì 2 Ottobre 2026, 19.53.32
24
@Frs entrare e sparare a zero scrivendo palle sul sito in una notizia che riguarda la morte di qualcuno fa capire due cose: troll o persona indecente. Morto il 29 e la band lo ha annunciato il 1 ottobre, guarda caso lo stesso giorno in cui questo sito ha dato la notizia.
Noesis
Venerdì 2 Ottobre 2026, 19.43.59
23
Frs, se pensi che sono mesi che è uscita una notizia fondamentale per l\'Italia, il ritorno da noi della band numero 1 di sempre dell\'heavy metal, e ancora non è stata data, si spiega tutto
Gio 69
Venerdì 2 Ottobre 2026, 17.54.36
22
Azz apprendo adesso e mi dispiace molto anche se non è uno dei miei preferiti ma ha segnato un epoca con i Venom e ricordo ancora quando nel lontano 81 comprai a scatola chiusa da New Kary welcome to hell disco che mi lasciò basito anche dettato dalla mia giovanissima età di allora però poi seguirono il 2° il 3° e il 4° e addirittura vendetti i primi due vinili (come un pirla) per i cd li ho pure visti con Atom Kraft ed Exodus al Rolling Stone. Insomma qualcosa personalmente mi ha lasciato perciò caro Conrad riposa in pace ora e grazie.
unkwn
Venerdì 2 Ottobre 2026, 17.41.35
21
ma se la notizia è arrivata ieri. Pure in queste circostanze polemiche inutili, onoriamo la memoria di Cronos e basta senza aggiungere nulla di superfluo.
Frs
Venerdì 2 Ottobre 2026, 17.18.10
20
Questo che dovrebbe essere una webzine prettamente metal è stato invece l\'unico portale che ha dato la notizia 4 giorni dopo...le solite cose all\'italiana.
Rain ex Area
Venerdì 2 Ottobre 2026, 16.32.01
19
Rest in Power Cronos! Spero che la città dei Venom ovvero Newcastle Upon Tyne gli renda onore!
Testamatta ride
Venerdì 2 Ottobre 2026, 14.14.30
18
Nooo
Shock
Venerdì 2 Ottobre 2026, 14.05.37
17
Mai piaciuti i Venom, ma conosco l\'importanza storica, quindi rispetto a Cronos. E comunque sarebbe morto anche Angry Anderson il cantante dei Rose Tattoo.
Morlock
Venerdì 2 Ottobre 2026, 12.38.43
16
Volenti o nolenti,piacciano o non piacciono senza i Venom non sarebbe mai esistito il metal estremo in particolare il black come oggi lo conosciamo.Onore a te Cronos!
unkwn
Venerdì 2 Ottobre 2026, 11.38.10
15
Antesignano del metal estremo, onore a Cronos.
fasanez
Venerdì 2 Ottobre 2026, 9.10.07
14
Rip
zorro61
Venerdì 2 Ottobre 2026, 9.09.14
13
Figura leggendaria, uno di quelli che indica la strada agli altri che seguono. Seguo i Venom dall\'inizio anche se non sono mai stato un loro fan, ma indipendentemente dai gusti personali lui fa parte della schiera degli Dei intoccabili, coloro i quali hanno gettato le basi musicali per le generazioni future.
Dr Landau
Venerdì 2 Ottobre 2026, 8.47.35
12
Mi dispiace, pessima notizia
Nhandu chromatus
Venerdì 2 Ottobre 2026, 8.14.59
11
Ricordo con nostalgia le serate inoltrate del 1984 aspettando con trepidazione heavy con kleever su videomusic dove immancabilmente arrivava il mitico video di witching hour e quello di bloodlust, ricordo che mi affascinava per l\'impatto scenico e musicale estremo. Ricordo quando ho portato a casa il vinile di possessed, l\'ho divorato all\'epoca. Un mito di un epoca ormai tramontata. Hail grande cronos e grazie
Max1
Venerdì 2 Ottobre 2026, 8.06.03
10
Non è mio uso postare frasi tipo \"RIP\" o tessere gli elogi\\i meriti di chi ci lascia, e non lo faccio nemmeno in questo caso..dico solo che sono rimasto basito perchè a luglio al Luppolo mi sembrava in forma..ma più pensare ad una dipartita dopo poco! (sarà perchè alla fine siamo praticamente coetanei).
d.r.i.
Venerdì 2 Ottobre 2026, 7.52.21
9
R.i.p.
Mos Maiorum
Venerdì 2 Ottobre 2026, 7.43.34
8
Brutta perdita, non me lo aspettavo
LAMBRUSCORE
Venerdì 2 Ottobre 2026, 7.10.54
7
Grave perdita. RIP ragazzone.
progster78
Venerdì 2 Ottobre 2026, 7.02.09
6
Un pioniere...al di la di qualsiasi sottogenere si ascolti quest\'uomo ha fatto la storia,dispiace moltissimo.r.i.p.
Zagor
Venerdì 2 Ottobre 2026, 6.49.20
5
Un inatteso addio,una nuova leggenda,un Mito.
lisablack
Venerdì 2 Ottobre 2026, 6.29.23
4
Una improvvisa pugnalata 😭😭😭
Baby Puffo
Venerdì 2 Ottobre 2026, 2.43.21
3
R.i.p.
Metal Maniac
Venerdì 2 Ottobre 2026, 1.04.46
2
Per il momento non è stato comunicato... Era un grande, ha gettato pesanti basi per la nascita del metal estremo e \"satanico\"... \"Black metal\" nel suo essere grezzo ha fatto scuola... R.I.P. mitico Cronos.
Awake
Venerdì 2 Ottobre 2026, 0.28.16
1
RIP... ma di cosa è morto?
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