VENOM: addio a Cronos

01/10/2026 - 23:32 (1645 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 53 Commento 49 : Basta saperlo.. Le patologie mentali sono quanto di peggio possa capitare a una persona.. Ho amici Bipolari, quindi capisco perfettamente il problema.. IL dramma è che non c\'è guarigione, ma solo cure stabilizzatrici. 52 tra le voci più belle che il metal abbia mai conosciuto per me un vero cantante come pochi 51 RIP. Anche se non sono mai stato un loro fan, ne riconosco l\'importanza storica. Sulle polemiche, mi pare che la notizia sia stata data senza grossi ritardi. Ok, la redazione pare sotto dimensionata e in ritardo su certi fronti - vedi recensione Mastodon - ma non mi pare questo il caso. 50 RIP. Anche se non sono mai stato un loro fan, ne riconosco l\'importanza storica. Sulle polemiche, mi pare che la notizia sia stata data senza grossi ritardi. Ok, la redazione pare sotto dimensionata e in ritardo su certi fronti - vedi recensione Mastodon - ma non mi pare questo il caso. 49 Dai su, lasciate stare Noesis, sia perchè si va OT sotto la notizia di Cronos, sia perchè non capisco il senso di accanirsi su chi ha dissonanze cognitive. Invece ieri ci sono rimasto abbastanza, intanto per la perdita tremenda visto quello che ha dato alla musica, ma anche perchè l\'ultimo tour l\'avevo visto in forma e niente lasciava presagire qualcosa di simile. Perdiamo un monumento fondamentale, quarant\'anni passati sui palchi, oltre a tutte le band black e di metal estremo in generale che non ci sarebbero senza di lui. RIP 48 @d.r.i. n. 28: Sì sì in questo caso non c\'è nulla da dire, anche se lui è morto il 29 settembre l\'annuncio è stato dato solo il 1° ottobre, quindi la redazione ha dato la notizia \"in diretta\". 47 Io gli manderei un bel MP. 46 Quindi, Noesis che stai scrivendo sotto questa notizia, non sei Simone Radici, ma un omonimo ? Tanto per capire. 45 malpensanti 44 ...e Caporedattore prima che tornasse il buon Lizard... 🙂 43 ...che da un anno scrive nel sito della concorrenza 42 @lucio 77 sarà un altro Noesis che ha fatto oltre 70 recensioni...omonimia? Mhhhhhh 41 RIP 40 ..cronos r.i.p.....tra le prime audiocassette...che mi registrarono i miei amici... C erano i primi due album dei Venom.....certe tematiche erano solo ...un vezzo da palcoscenico.... molti non hanno mai colto...la loro ironia.... 39 Rip 38 Ma non facevi parte dello Stafff di questo Sito ? 37 Lucio, mai stato in nessuna redazione ricordi male mi sa 36 Io ai Venom sono affezionato perché un mio amico di qualche anno più grande, mi aveva regalato una Cassetta registrata, che costudisco gelosamente, dove c\' erano Loro, i Possessed e i Nuclear Assault.. Avevo 12/13 anni, se non ricordo male.. P. S. : Leggo con dispiacere i Commenti di Noesis.. Non sono molti anni che seguo il Sito, ma ricordo che ai tempi era in Redazione. 35 Galilee, ma tutto bene?questa aggressività mica ti fa bene, parlane con qualcuno 34 Concordo con progster 33 Noesis, hai rotto il cazzo, te e quei quattro zombi con le mutande di pelle. Il sito ha dei problemi da mesi. Ci sei o ci fai? In più dai corda ad uno che scrive una minchiata colossale. Ah sei tu, ora ho capito. Non ho parole. 32 Eviterei OT almeno sotto notizie di questo tipo e lo dico io che di solito vado fuori tema. 31 L\'abbiamo data noi in anteprima, è di nostra competenza 30 @moderatori. Vi prego, date sta notizia dei manowar e facciamola finita. 29 Poi @shock considera che c\'è chi sputa nel piatto dove ha mangiato...e questo è ancor più deplorevole 28 @shock ma stavolta proprio gratuita e cannata in quanto la notizia è stata data tempestivamente. 27 Stupide ed inutili polemiche ripetute da tempo, ben spiegate da chi ogni giorno si fa in quattro per mantenere vivo il sito. Ridicoli. Ci sono altri siti, andate a rompere le balle lì. 26 Ma è un dato di fatto che come minimo da fine agosto la redazione ha \"rallentato\" molto con le notizie, basta guardare le date, molti giorni vengono saltati. quindi inutile fare polemiche... Non so quale sia il motivo, magari un giorno ce lo spiegheranno. 25 Certo che tra troll e non, scrivono proprio na\' vrancat \'e sciem 24 @Frs entrare e sparare a zero scrivendo palle sul sito in una notizia che riguarda la morte di qualcuno fa capire due cose: troll o persona indecente. Morto il 29 e la band lo ha annunciato il 1 ottobre, guarda caso lo stesso giorno in cui questo sito ha dato la notizia. 23 Frs, se pensi che sono mesi che è uscita una notizia fondamentale per l\'Italia, il ritorno da noi della band numero 1 di sempre dell\'heavy metal, e ancora non è stata data, si spiega tutto 22 Azz apprendo adesso e mi dispiace molto anche se non è uno dei miei preferiti ma ha segnato un epoca con i Venom e ricordo ancora quando nel lontano 81 comprai a scatola chiusa da New Kary welcome to hell disco che mi lasciò basito anche dettato dalla mia giovanissima età di allora però poi seguirono il 2° il 3° e il 4° e addirittura vendetti i primi due vinili (come un pirla) per i cd li ho pure visti con Atom Kraft ed Exodus al Rolling Stone. Insomma qualcosa personalmente mi ha lasciato perciò caro Conrad riposa in pace ora e grazie. 21 ma se la notizia è arrivata ieri. Pure in queste circostanze polemiche inutili, onoriamo la memoria di Cronos e basta senza aggiungere nulla di superfluo. 20 Questo che dovrebbe essere una webzine prettamente metal è stato invece l\'unico portale che ha dato la notizia 4 giorni dopo...le solite cose all\'italiana. 19 Rest in Power Cronos! Spero che la città dei Venom ovvero Newcastle Upon Tyne gli renda onore! 18 Nooo 17 Mai piaciuti i Venom, ma conosco l\'importanza storica, quindi rispetto a Cronos. E comunque sarebbe morto anche Angry Anderson il cantante dei Rose Tattoo. 16 Volenti o nolenti,piacciano o non piacciono senza i Venom non sarebbe mai esistito il metal estremo in particolare il black come oggi lo conosciamo.Onore a te Cronos! 15 Antesignano del metal estremo, onore a Cronos. 14 Rip 13 Figura leggendaria, uno di quelli che indica la strada agli altri che seguono. Seguo i Venom dall\'inizio anche se non sono mai stato un loro fan, ma indipendentemente dai gusti personali lui fa parte della schiera degli Dei intoccabili, coloro i quali hanno gettato le basi musicali per le generazioni future. 12 Mi dispiace, pessima notizia 11 Ricordo con nostalgia le serate inoltrate del 1984 aspettando con trepidazione heavy con kleever su videomusic dove immancabilmente arrivava il mitico video di witching hour e quello di bloodlust, ricordo che mi affascinava per l\'impatto scenico e musicale estremo. Ricordo quando ho portato a casa il vinile di possessed, l\'ho divorato all\'epoca. Un mito di un epoca ormai tramontata. Hail grande cronos e grazie 10 Non è mio uso postare frasi tipo \"RIP\" o tessere gli elogi\\i meriti di chi ci lascia, e non lo faccio nemmeno in questo caso..dico solo che sono rimasto basito perchè a luglio al Luppolo mi sembrava in forma..ma più pensare ad una dipartita dopo poco! (sarà perchè alla fine siamo praticamente coetanei). 9 R.i.p. 8 Brutta perdita, non me lo aspettavo 7 Grave perdita. RIP ragazzone. 6 Un pioniere...al di la di qualsiasi sottogenere si ascolti quest\'uomo ha fatto la storia,dispiace moltissimo.r.i.p. 5 Un inatteso addio,una nuova leggenda,un Mito. 4 Una improvvisa pugnalata 😭😭😭 3 R.i.p. 2 Per il momento non è stato comunicato... Era un grande, ha gettato pesanti basi per la nascita del metal estremo e \"satanico\"... \"Black metal\" nel suo essere grezzo ha fatto scuola... R.I.P. mitico Cronos. 1 RIP... ma di cosa è morto?