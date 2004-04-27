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DEATH ANGEL: ascolta l'inedita ''The Never Was''
07/11/2026 - 13:02 (259 letture)
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I Death Angel hanno pubblicato un nuovo singolo, intitolato The Never Was.
Mark Richards ha curato la copertina del singolo, che potete vedere riportata a sinistra.
Il visualizer video del pezzo, caricato sul canale dell'etichetta Nuclear Blast Records, è disponibile qui sotto:
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6
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Il pezzo non mi é affatto dispiaciuto anche se putroppo questa band dopo Killing Season non é più la stessa, il fatto di essere tutti filippini li contraddistingueva perché erano una band e una famiglia vera.
Ok Ted Aguilar é Samoano ed é un loro amico di lunga data però comunque andava bene...
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5
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Lisablack, la cover è leggerissimamente un po gore 🫣🙃 come piace a te 😂
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4
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La copertina è una figata... Il brano un po\' troppo lento però non male
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3
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No Mercy 2003..... Réunion death Angel.... Un massacro.... Ascoltarli ora sono ancora piacevoli ma non sono i death Angel che ho visto e ho ascoltato io
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2
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Si fa ascoltare ma, purtroppo, niente di eccezionale. Altro gruppo che oramai a livello compositivo non dice più nulla
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1
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Song che si lascia ascoltare con piacere, e che mi ricorda qualcosa del periodo evolutivo di \'frolic through the park\' e valida la produzione 🤘🎸🍻
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