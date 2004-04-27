DEATH ANGEL: ascolta l'inedita ''The Never Was''

07/11/2026 - 13:02 (259 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 6 Il pezzo non mi é affatto dispiaciuto anche se putroppo questa band dopo Killing Season non é più la stessa, il fatto di essere tutti filippini li contraddistingueva perché erano una band e una famiglia vera. Ok Ted Aguilar é Samoano ed é un loro amico di lunga data però comunque andava bene... 5 Lisablack, la cover è leggerissimamente un po gore 🫣🙃 come piace a te 😂 4 La copertina è una figata... Il brano un po\' troppo lento però non male 3 No Mercy 2003..... Réunion death Angel.... Un massacro.... Ascoltarli ora sono ancora piacevoli ma non sono i death Angel che ho visto e ho ascoltato io 2 Si fa ascoltare ma, purtroppo, niente di eccezionale. Altro gruppo che oramai a livello compositivo non dice più nulla 1 Song che si lascia ascoltare con piacere, e che mi ricorda qualcosa del periodo evolutivo di \'frolic through the park\' e valida la produzione 🤘🎸🍻