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DEATH ANGEL: ascolta l'inedita ''The Never Was''
07/11/2026 - 13:02 (259 letture)

Rain aka Area
Domenica 8 Novembre 2026, 18.56.49
6
Il pezzo non mi é affatto dispiaciuto anche se putroppo questa band dopo Killing Season non é più la stessa, il fatto di essere tutti filippini li contraddistingueva perché erano una band e una famiglia vera. Ok Ted Aguilar é Samoano ed é un loro amico di lunga data però comunque andava bene...
Rik bay area thrash
Domenica 8 Novembre 2026, 12.19.49
5
Lisablack, la cover è leggerissimamente un po gore 🫣🙃 come piace a te 😂
lisablack
Domenica 8 Novembre 2026, 10.33.49
4
La copertina è una figata... Il brano un po\' troppo lento però non male
Lupo alberto
Sabato 7 Novembre 2026, 20.54.54
3
No Mercy 2003..... Réunion death Angel.... Un massacro.... Ascoltarli ora sono ancora piacevoli ma non sono i death Angel che ho visto e ho ascoltato io
Shock
Sabato 7 Novembre 2026, 19.26.21
2
Si fa ascoltare ma, purtroppo, niente di eccezionale. Altro gruppo che oramai a livello compositivo non dice più nulla
Rik bay area thrash
Sabato 7 Novembre 2026, 17.08.18
1
Song che si lascia ascoltare con piacere, e che mi ricorda qualcosa del periodo evolutivo di \'frolic through the park\' e valida la produzione 🤘🎸🍻
RECENSIONI
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