SKID ROW: presentano il nuovo cantante Justin Sargent

31/10/2026 - 17:45 (627 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 14 Riprendo quanto gia scritto da Ivan75. Io ho molte aspettative sul singer, relativamente al contesto, sia chiaro. Ha fatto molta gavetta e ha sempre cantato a broadway nei vari tributo sui pezzi ad esempio di Jim Steinmann (Meat Loaf, Bonnie Tyler, ecc.). Lo ho sempre trovato molto bravo e piacevole da ascoltare. Sono molto curioso di sentirlo su una In a darkned room, ad esempio. 13 Aspetto di sentire pezzi nuovi con lui alla voce e/o reinterpretazioni di loro classici. Il cantante mi pare bravo. 12 Pezzo promozionale, a me piacciono anche senza bach. Che ora è diventato il cosplayer di snider, forse gli avrà dato anche la parrucca e i cenci originali.... 11 Per quel che è dato sapere, Sabo e Bolan riescono a mettere ancora insieme i tre pasti, per cui dubito riportino in squadra Bach, con cui si scornano da sempre. Poi, per carità, tutto può succedere 10 Cover ben fatta e ottima reinterpretazione!! Ora bisogna aspettare di sentire qualcosa di loro sia di nuovo e sia come si approcia al vecchio materiale1! Grande rispetto per il fatto di avere ancora evitato la reunion con Bach, quel tempo è finito. Non cerano possibilita\' anni fa figuriamoci adesso ,Bach ha fatto album storici con loro, ma penso siano piu coerenti gli skid Row a rimanere fedeli alla loro scelta. Bach come ha detto qualcuno è in buffone e anche narciso da sempre. Hanno scelto la coerenza, la tranquillita\' e la squadra piuttosto che avere due soldi di piu in tasca per operazioni a mio avviso tristi. Peccato per avere Perso Erik Gronwal per motivi da loro indipendenti, avevano trovato la quadra del cerchio. Sentiremo il nuovo tipo che combina. Una cover è poco per capire veramente come\', maanche poco er condannarlo. Forza skid row!! 9 Rob, hai reso perfettamente l\'idea. E in ogni caso in Who\'s next di operistico non c\'era ancora nulla. Puro rock n roll. 8 Mi è sembrata una cover molto innocua che potremmo sentire in tutti i palchi parrocchiali di casa nostra da parte di ragazzi che ci provano e si divertono. Magari dagli Skid Row ci si potrebbe aspettare qualcosa in più. Ilcantante non mi è sembrato nulla di che però aspettiamo di ascoltare qualcosa di originale o qualche pezzo loro classico. 7 Se non hanno fatto adeso la reunion con Bach non la fanno piu\' ormai. Poteva essere l\'occasione per entrambi di rilanciarsi in quanto non mi sembra da ciò che si può ascoltare che neppure Seb se la stia passando benissimo ultimamente 6 Non mi dice molto. Sarà anche che il pezzo si presta poco a una valutazione dell\'adeguatezza del nuovo vocalist al loro genere. Certo che....provenienza da broadway....cover di un pezzo di townshend...spero non ci vogliano provare con una chiusura carriera con rock opera stile who e meat loaf... 5 Bach dal vivo è impresentabile da anni, fisicamente sta da schifo e come uomo vale meno di zero. Hanno fatto benissimo a non riunirsi con lui: avrebbero avuto più soldi, ma hanno preferito la loro integrità piuttosto che tornare con sto buffone. 4 Gli Skid Row sono Sebastian Bach.. Un altro Cantante potrá anche essere più bravo, ma non sarà mai lo stesso.. AC/DC e Black Sabbath, sono dei casi a parte. 3 Come vocals a me non dispicciono: non è né stridula né catarrosa; quello che mi lascia perplesso è la scelta di un cover, non per le sonorità degli skid row 🤘🎸🍻 2 Poveri The Who. Cover totalmente inutile. 1 Bah, sinceramente non ci trovo niente di speciale in questo cantante e neanche mi sembra l\'ideale per gli Skid. Ma soprattutto : quanto durerà? Sempre più ridicoli (ma almeno non si sono riuniti con quell\'aborto di Bach).