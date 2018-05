DETTAGLI EVENTO BAD RELIGION 11/06/2018 CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI) GRUPPI

Bad Religion NOTE

Apertura porte: ore 19.00

Inizio concerto: ore 21.00

Prezzo del biglietto in prevendita: 28,00+d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: 33,00



Biglietti in vendita su ticketone.it a partire dalle ore 10.00 di gioved 15 febbraio.