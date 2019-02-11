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DETTAGLI EVENTO
ADVERSOR + GUESTS
22/02/2019
CIRCUS - SCANDICCI (FI)
https://www.facebook.com/events/756283461371675
GRUPPI
ADVERSOR +
VEXOVOID +
SPEED KILLS +
STERMINIA
NOTE
Ingresso 5 euro
Inizio concerti ore 22.00

Ingresso riservato ai soli soci ACSI con tessera e documento valido da presentare alla porta.
Richiesta per tesseramento ONLINE: circusclubtesseramenti@gmail.com
La tessera ACSI viene ritirata al Circus al costo di €5.
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