     
 
IN EVIDENZA
Album

Obituary
Dying of Everything
Autoprodotti

Sfregio
Fagioli e Sangria
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

15/02/23
CHEVALIER
Ancient Metal Attack

17/02/23
DEPRAVATION
IV: Letvm

17/02/23
ULTHAR
Helionomicon

17/02/23
ROBIN MCAULEY
Alive

17/02/23
TULUS
Fandens Kall

17/02/23
SEPOLCRAL
Scourge

17/02/23
FIRST SIGNAL
Face Your Fears

17/02/23
CREYE
III. Weightless

17/02/23
MAN MUST DIE
The Pain Behind It All

17/02/23
HELLRIPPER
Warlocks Grim & Withered Hags

CONCERTI

15/02/23
JETHRO TULL
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO

18/02/23
METAL CARNIVAL
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

19/02/23
TRIVIUM + HEAVEN SHALL BURN
ALCATRAZ - MILANO

20/02/23
TURMION KATILOT
LEGEND CLUB - MILANO

24/02/23
ACCEPT + WHITE SKULL
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

24/02/23
GORGOROTH + DOODSWENS
LEGEND CLUB - MILANO

24/02/23
BLACK OVER MILAN (day one)
LEGEND CLUB - MILANO

25/02/23
GORGOROTH + DOODSWENS
REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

25/02/23
BLACK OVER MILAN (day two)
LEGEND CLUB - MILANO

27/02/23
LEPROUS + KALANDRA
FABRIQUE - MILANO
DETTAGLI EVENTO
LOUDNESS + GREY ATTACK + THOLA
14/04/2023
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
GRUPPI
LOUDNESS +
GREY ATTACK +
THOLA
NOTE
Apertura porte: TBA
Biglietti in prevendita a 25€
In cassa 30€.
ULTIMI COMMENTI
14/02/2023 - 16:22
KAMELOT: ascolta ''Opus Of The Night (Ghost Requiem)'' dal nuovo album
10/02/2023 - 09:15
MANOWAR: online la nuova ''Laut Und Hart Stark Und Schnell''
18/01/2023 - 09:49
HAKEN: disponibile il nuovo singolo ''Taurus''
14/02/2023 - 15:12
HAKEN: disponibile il videoclip di ''Lovebite''
14/02/2023 - 12:55
ROY KHAN: aggiornamenti sul primo disco solista
10/02/2023 - 09:11
LINKIN PARK: disponibile l'inedita ''Lost'' dalla ristampa di ''Meteora''
13/02/2023 - 13:27
FOLKSTONE: previsto un concerto dopo l'estate
10/02/2023 - 17:43
ARCH ENEMY: guarda la clip ufficiale di ''Poisoned Arrow''
10/02/2023 - 18:00
EINAR SOLBERG: ''16'' è il disco di debutto, ascolta un singolo
12/02/2023 - 00:22
VILLAGERS OF IOANNINA CITY: guarda il live video di ''Dance of Night''
ULTIMI COMMENTI
30/01/2023
Live Report
SHADOW OF INTENT + ENTERPRISE EARTH + ANGELMAKER + TO THE GRAVE + HUMAN DECEPTION
Legend Club, Milano (MI), 19/01/2023
14/02/2023
Articolo
INFERNUM METALLUM
Storie e leggende del black metal in Italia
02/02/2023
Live Report
CLAUDIO SIMONETTI’S GOBLIN + RITO PAGANO + STEREOKIMONO + ALDI DALLO SPAZIO
Alchemica Club, Bologna (BO), 28/01/2022
06/01/2023
Articolo
METALLIZED CHARTS 2022
Le classifiche della Redazione
25/01/2023
Live Report
CREEPIN' DEATH
Thrash Metal Night, BLAH BLAH (TO), 25/01/2023
ULTIMI COMMENTI
64
79
64
55
89
s.v.
75
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     