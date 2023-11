DETTAGLI EVENTO BLACK WINTER FEST (day 1) 01/12/2023 SLAUGHTER CLUB VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI) https://www.facebook.com/events/1297484204279361/ GRUPPI

- ARCTURUS (NO)

- CULTUS SANGUINE (IT)

- NECROART (IT)

- SEDNA (IT) NOTE

Saranno disponibili biglietti per le singole giornate e un abbonamento a prezzo ridotto per entrambe le due giornate



Biglietti: 28 euro + ddp https://bit.ly/3RROAjg INGRESSO CON TESSERA ACSI