     
 
IN EVIDENZA
Album

Lucifer
Lucifer V
Autoprodotti

King Gizzard and The Lizard Wizard
PetroDragonic Apocalypse
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

08/03/24
GOST
Prophecy

08/03/24
GREY SKIES FALLEN
Molded by Broken Hands

08/03/24
THE END MACHINE
The Quantum Phase

08/03/24
ALTERIUM
Of War and Flames

08/03/24
ASTRONOMICA
The Awakening

08/03/24
EXHORDER
Defectum Omnium

08/03/24
THE NEPTUNE POWER FEDERATION
Goodbye My Children

08/03/24
TURBULENCE
Binary Dream

08/03/24
GREYSTONE CANYON
Iron & Oak

08/03/24
KIM GORDON
The Collective

CONCERTI

04/03/24
SHAWN JAMES
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA

04/03/24
ADAM BOMB + I GLAM?AM!
TEPEPA, VIA GORIZIA 2 - SACILE (PN)

05/03/24
IDLES
ALCATRAZ - MILANO

05/03/24
AVATAR
SANTERIA TOSCANA 31 VIALE TOSCANA, 31 - MILANO

06/03/24
ADAM BOMB + I GLAM?AM!
BLAH BLAH, VIA PO 21 - TORINO

06/03/24
PSYCHEDELIC PORN CRUMPETS
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA, 31 - MILANO

07/03/24
CRYPTOPSY + ATHEIST
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8/B - BOLOGNA

07/03/24
THE PINEAPPLE THIEF
ALCATRAZ VIA VALTELLINA, 25 - MILANO

07/03/24
N*O*Y*S*E
REVEL, VIA ROGGIA VIGNOLA 9 - TREVIGLIO (BG)

08/03/24
CRYPTOPSY + ATHEIST
Revolver, San Donà di Piave (Venezia)
DETTAGLI EVENTO
CRYPTOPSY + ATHEIST
07/03/2024
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8/B - BOLOGNA
ULTIMI COMMENTI
29/02/2024 - 15:53
JUDAS PRIEST: il video ufficiale di ''The Serpent and the King''
01/03/2024 - 19:31
OU: i dettagli del nuovo album e il primo singolo
02/03/2024 - 22:13
ATROPHY: ecco ''Seeds of Sorrow'' dal nuovo album
02/03/2024 - 11:44
EPICA: nuovo album nel 2025
29/02/2024 - 16:07
ECLIPSE: a maggio un nuovo singolo, ecco ''Apocalypse Blues''
02/03/2024 - 12:05
MINISTRY: guarda la clip di ''New Religion''
01/03/2024 - 09:46
BRUCE DICKINSON: la playlist ufficiale di ''The Mandrake Project''
02/03/2024 - 12:11
BLACK COUNTRY COMMUNION: dettagli completi e singolo dal nuovo album ''V''
01/03/2024 - 10:06
NIGHTWISH: ultimati i lavori sul decimo album in studio
17/02/2024 - 11:54
OPETH: Ian Anderson ospite sul nuovo album
ULTIMI COMMENTI
14/01/2024
Articolo
METALLIZED CHARTS 2023
Le classifiche della Redazione
05/01/2024
Articolo
L`ANNO DI METALLIZED IN NUMERI
Retrospettiva statistica - 2023
11/01/2024
Articolo
I DISCHI METAL PIÙ ATTESI DELL'ANNO
Previsioni per il 2024
11/02/2024
Intervista
ROME IN MONOCHROME
Il sottile contrasto tra la grazia, le antiche rovine e la monocromia
01/06/2016
Articolo
ITALIA HARDCORE PUNK
# 4 - Le band: il Nord - Parte Prima
ULTIMI COMMENTI
79
70
75
82
90
65
87
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     