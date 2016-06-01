23/02/24
AUSTRIAN DEATH MACHINE
Quad Brutal
23/02/24
TRAVELER
Prequel to Madness
23/02/24
ACE FREHLEY
10.000 Volts
23/02/24
DEPARTURE CHANDELIER
Satan Soldier Of Fortune
23/02/24
NORTH SEA ECHOES
Really Good Terrible Things
23/02/24
BLAZE BAYLEY
Circle of Stone
23/02/24
CATHUBODUA
Interbellum
23/02/24
SOCIAL DISORDER
Time to Rise - Album Cover
23/02/24
STYGIAN CROWN
Funeral for a King
23/02/24
DAVID ELLEFSON + TBA
BORDERLINE CLUB - PISA
23/02/24
APPINO
THE CAGE, VIA DEL VECCHIO LAZZERETTO 20 – LIVORNO
23/02/24
GENUS ORDINIS DEI + GUESTS
SKULLS CLUB - SAN MARINO
23/02/24
VULTUR + ASCIA + KRE\'U
CUEVAROCK LIVE, STRADA EX PROVINCIALE QUARTUCCIU-GANNI - QUARTUCCIU (CA)
23/02/24
STEF BURNS WITH MR FEEDBACK
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)
23/02/24
ROME IN MONOCHROME + GHOSTHEART NEBULA + FOR MY DEMONS
TRAFFIC CLUB, VIA PRENESTINA 738 - ROMA
23/02/24
BILLY COBHAM
BLUE NOTE, VIA PIETRO BORSIERI, 37 - MILANO
23/02/24
CLASSE 99 + NO CULTURE ICONS
CIRCUS ROCK CLUB, VIA DELLA TRECCIA 35/3 - FIRENZE
23/02/24
DISTRUZIONE + EXILED ON EARTH + BRAND NEW PUNCH + LESNAR SUPLEX
METROPOLIS LIVE CLUB, VIA CALATAFIMI - PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)
24/02/24
SVETLANAS + RERU + WEEKEND CIGARETTES
EX BOCCIOFILA PONTELUNGO, VIA AGUCCHI 121/14 - BOLOGNA