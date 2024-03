DETTAGLI EVENTO SHAWN JAMES 04/03/2024 LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA https://www.facebook.com/events/255712657146495/ NOTE

Inizio concerti h. 21:00

I biglietti saranno disponibili in anteprima per i fan dalle 10 di giovedì 16 novembre e per tutto il pubblico su Dice dalle 10 di venerdì 17 novembre; sarà possibile acquistare su Dice dei pacchetti VIP meet&greet.

Posto unico in piedi: € 20,00 + prev.

https://www.ticketone.it/.../shawn-james-i-want-more.../

Ingresso con tessera AICS.