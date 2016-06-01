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DAVID ELLEFSON + TBA
IL GIARDINO - LUGAGNANO (VR)

02/03/24
ADAM BOMB + I GLAM?AM!
ANGELO AZZURRO, VIA BORZOLI 39C - GENOVA

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KRYUHM + DAMNATION GALLERY + GRYM ROSE
IL BORGO, VIA BORGO 31 - MONTEBELLO VICENTINO (VI)

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BOTTOMLESS + ULTRACOMBO + ADOM
CSA ARCADIA, VIA LAGO DI TOVEL 18 - SCHIO (VI)

02/03/24
ONELEGMAN + SUN TITAN
CENTRALE 66, VIA NICOLÒ DELL'ABATE 66 - MODENA

02/03/24
PIERPAOLO CAPOVILLA & NICOLA MANZAN
ARCI BELLEZZA, VIA GIOVANNI BELLEZZA 16/A - MILANO

02/03/24
ONELEGMAN + SUN TITAN
CENTRALE66 - MODENA

02/03/24
SUICIDE SILENCE + DESPITE EXILE
THE FACTORY, VIALE DEL LAVORO 7 - SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)

02/03/24
BLESS THE LADIES FEST
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8/B - BOLOGNA

02/03/24
POWER BEYOND
CIRCOLO CULTURALE HAPPY DAYS, STRADA COMUNALE CATENA 23 - NAPOLI

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ADAM BOMB + I GLAM?AM!
04/03/2024
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