24/02/24
ANUBIS
Dark Paradise
24/02/24
JOB FOR A COWBOY
Moon Healer
01/03/24
ZAKK SABBATH
Doomed Forever Forever Doomed
01/03/24
BLIND CHANNEL
Exit Emotions
01/03/24
SULDUSK
Anthesis
01/03/24
DAVID REECE:
Baptized by Fire
01/03/24
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01/03/24
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01/03/24
ENSLAVED
Heimdal (Deluxe)
01/03/24
HANDS OF GORO
Hands of Goro
24/02/24
SVETLANAS + RERU + WEEKEND CIGARETTES
EX BOCCIOFILA PONTELUNGO, VIA AGUCCHI 121/14 - BOLOGNA
24/02/24
APPINO
LOCOMOTIV CLUB, VIA SEBASTIANO SERLIO 25/2 - BOLOGNA
24/02/24
GENUS ORDINIS DEI + GUESTS
BOCCIODROMO - VICENZA
24/02/24
DAMNATION GALLERY + OLD BRIDGE + DEUS NEMESI
L\'ANGELO AZZURRO, VIA BORZOLI 39/C - GENOVA
24/02/24
HURONIAN + MECHANICAL GOD CREATION + INVERECUND
BIRRERIA SAN GIORGIO, VIA G. MARCONI 4 - COSTABISSARA (VI)
24/02/24
METHEDRAS + BROTHERS OF NO ONE
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)
24/02/24
BILLY COBHAM
BLUE NOTE, VIA PIETRO BORSIERI, 37 - MILANO
24/02/24
SUPERHORROR + THE KILLERFREACKS
SLAUGHTER CLUB, VIA A.TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
24/02/24
SILENCE IS SPOKEN + FUNERAL IN FURS
CIRCUS ROCK CLUB, VIA DELLA TRECCIA 35/3 - FIRENZE
24/02/24
MALOMBRA + PONTE DEL DIAVOLO
LA CLAQUE, VIA S.DONATO 9 – GENOVA