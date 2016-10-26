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CUEVA ROCK - CAGLIARI

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ALCHIMIA + NEBULAE
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VAL-ASSASSIN FEST
BIRRIFICIO TARTAVALLE - TACENO (LC)

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RHAPSODY
FESTA DELL'UNICORNO - VINCI (FI)

22/07/17
COLONY OPEN AIR (DAY 1)
PARCO PALA BRESCIA - BRESCIA

22/07/17
DREAM ROCK EVENT
SAN PANCRAZIO SALENTINO - BRINDISI

22/07/17
WINTERAGE
TEATRO BOTTO - SAVIGNONE (GE)

23/07/17
COLONY OPEN AIR (DAY 2)
PARCO PALA BRESCIA - BRESCIA

25/07/17
MARILYN MANSON + GUEST
IPPODROMO CAPANNELLE - ROMA

26/07/17
MARILYN MANSON + GUEST
CASTELLO SCALIGERO - VILLAFRANCA (VR)
DETTAGLI EVENTO
CONAN
17/08/2017
I-WANT STUDIOS - Sacro Cuore di Romano d'Ezzelino (VI)
https://www.facebook.com/events/1330120607015885
GRUPPI
CONAN
NOTE
Apertura porte ore 21:30
Inizio concerto ore 22:15
Ingresso 10€
dimitri
Domenica 11 Dicembre 2016, 16.45.02
questo concerto c'è già stato, avete sbagliato l'anno.
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