      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Dagoba
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

05/06/17
DESCEND INTO DESPAIR
Synaptic Veil

09/06/17
THE BLACK CAPES
All These Monsters

09/06/17
RANCID
Trouble Maker

09/06/17
WHITE SKLL
Will of the Strong

09/06/17
ANATHEMA
The Optimist

09/06/17
REBELLIOUS SPIRIT
New Horizons

09/06/17
TRIUMVIR FOUL
Spiritual Bloodshed

16/06/17
WIZARD
Fallen Kings

16/06/17
ORANJEBOOM
Here Comes the Boom

19/06/17
VEINS
Innocence

CONCERTI

04/06/17
TOXICROSE + JUNKIE DILDOZ
THE STONY PUB - PONTASSIEVE (FI)

05/06/17
THE DEAD DAISIES + HEADLESS + THE STONE GARDEN
DRUSO - RANICA (BG)

08/06/17
SLAYER + SADIST
ALCATRAZ - MILANO

10/06/17
SINNERS MILITIA FEST
SINNERS REUNION PUB - MANTOVA

10/06/17
EXTINCTION + DARK PASSAGE + NECROCOMMAND + SAIL AWAY
DAEVACIAN - BRUINO (TO)

11/06/17
BLOOD IN GERENZANO
CAMPO SPORTIVO - GERENZANO (MI)

15/06/17
AIRBOURNE + FAKE IDOLS
ARENA ALPE ADRIA - LIGNANO SABBIADORO (UD)

15/06/17
RAVEN + HIRAX + KILL RITUAL
CIRCUS - SCANDICCI (FI)

16/06/17
RAVEN + HIRAX + KILL RITUAL
BLUE ROSE CLUB - BRESSO (MI)

17/06/17
STRAEVIL FEST (day 1)
AREA FESTE - BORGOSATOLLO (BS)
DAGOBA: ecco il video di 'Inner Sun'
04/06/2017 - 12:00 (45 letture)

MinchiAtomica
Domenica 4 Giugno 2017, 19.39.08
1
Copia/incolla di una qualsiasi loro canzone ma con l'aggiunta di suoni elettronici. Comunque...Quanto è brutto il ritornello?
RECENSIONI
ARTICOLI
30/11/2014
Live Report
EPICA + DRAGONFORCE + DAGOBA
Alcatraz, Milano, 24/11/2014
 
ALTRE NOTIZIE
04/06/2017 - 12:00
DAGOBA: ecco il video di 'Inner Sun'
23/05/2017 - 09:29
DAGOBA: nuovo brano ascoltabile in streaming
10/05/2017 - 18:37
DAGOBA: in uscita ad agosto il nuovo album
16/06/2015 - 19:14
DAGOBA: guarda il nuovo video
23/05/2015 - 12:04
DAGOBA: svelata la tracklist di 'Tales Of The Black Dawn'
12/05/2015 - 18:45
DAGOBA: disponibile il nuovo lyric video
17/04/2015 - 10:21
DAGOBA: annunciati i primi dettagli del nuovo album
20/02/2014 - 15:24
DAGOBA: online il nuovo video
06/06/2013 - 02:17
DAGOBA: guarda il nuovo video
11/05/2013 - 01:13
DAGOBA: nuovo brano ascoltabile in streaming
ULTIME NOTIZIE
04/06/2017 - 12:33
FILTER: guarda il nuovo video
04/06/2017 - 12:26
ELDER: tutto il nuovo disco ascoltabile in streaming
04/06/2017 - 12:18
PROPHETS OF RAGE: a settembre il disco di debutto, disponibile il video di 'Unfuck The World'
04/06/2017 - 11:45
ELECTROCUTION: nuovo album nel 2018, in arrivo la nuova edizione di 'Inside the Unreal'
04/06/2017 - 11:46
ACCEPT: online la tracklist del nuovo disco ed il primo singolo
04/06/2017 - 11:39
BLOODY HAMMERS: a luglio un nuovo EP, ecco i dettagli ed un video
04/06/2017 - 11:36
PARODOS: il lyric video del primo singolo
03/06/2017 - 11:35
BLUE ROSE FEST: il 6 agosto con i Metal Church e altri
03/06/2017 - 11:23
STICK TO YOUR GUNS: iniziate le registrazioni del sesto album
03/06/2017 - 11:12
HALLATAR: il video di 'Mirrors'
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     