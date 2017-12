CYNIC: continueranno senza Sean Reinert

11/12/2017 - 14:04 (158 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 3 Non vorrei sbagliare, ma Masvidal e Reinert stavano insieme, dopo aver fatto coming out circa tre anni fa. Può essere quindi che ci siano anche questioni sentimentali, oltre alla nota faccenda che li ha portati al quasi scioglimento... cmq peccato, una band che mi piaceva davvero tanto, spero rimettano presto a produrre qualcosa di buono, come i primi due album. 2 Probabilmente hanno sciolto le beghe legali, ma i Cynic senza Sean Reinert sono peggio dei Dream Theater senza Portnoy, in più la piega che hanno preso col penultimo e peggio ancora ultimi disco lasciano molto a desiderare. 1 Boh....trovo che questo gruppo abbia sempre meno senso. Conviene tenersi il bel ricordo e non aspettarsi nulla di clamoroso da loro in futuro