VEKTOR: annunciano il ritorno e la nuova formazione

27/05/2020 - 19:45 (160 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 9 Non solo lo accusò, ma postó anche un video, se ben ricordo, che riprendeva un episodio di violenza contro di lei. Vabbé, non sono affari miei, ma mi auguro la situazione sia migliorata. Intanto fa piacere leggere che stiano lavorando su nuovo materiale. 8 Questi ragazzi spaccano. Terminal Redux e' un super album. grandissimi, 7 finalmente 6 Vektor 2.0 5 La moglie accusò DiSanto di violenza domestica reiterata. Poi non si è saputo più niente; non che a livello musicale interessi, però... 4 Ottimo. Ma @Underground quali sono le accuse della moglie? Non ricordo 3 Ma le accuse della moglie di DiSanto?? Boh, chissà poi se dureranno. 2 Ottima band! 1 Uno dei ritorni più attesi, degni eredi degli ultimi death