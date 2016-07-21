ORDEN OGAN: spostato a novembre il nuovo album, ecco il video di ''In The Dawn of the AI''

24/07/20
ANGEL
A Womans Diary Chapter II
24/07/20
MEURTRIÈRES
Meurtrières
24/07/20
NIGHT IN GALES
Dawnlight Garden
24/07/20
GAEREA
Limbo
24/07/20
MORSE/PORTNOY/GEORGE
Cov3r to Cov3r
24/07/20
VOLTURYON
Xenogenesis
24/07/20
MOSAIC
Harvest. Songs of Autumnal Landscapes and Melancholy
24/07/20
BROADSIDE
Into The Raging Sea
24/07/20
SPIRIT POSSESSION
Spirit Possession
24/07/20
GOSTA BERLINGS SAGA
Konkret Musik
24/07/20
INSUBRIA FESTIVAL
PARCO GHIOTTI - MARCALLO CON CASONE (MI)
25/07/20
INSUBRIA FESTIVAL
PARCO GHIOTTI - MARCALLO CON CASONE (MI)
26/07/20
INSUBRIA FESTIVAL
PARCO GHIOTTI - MARCALLO CON CASONE (MI)
29/07/20
DROPKICK MURPHYS
FESTIVAL DI MAJANO - MAJANO (UD)
01/08/20
MEGATHERIUM + GUESTS
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)
07/08/20
KORPIKLAANI
MONTELAGO CELTIC FESTIVAL - SERRAVALLE (MC)
07/08/20
SUMMER METAL 2020
LONCA DI CODROIPO (UD)
08/08/20
SUMMER METAL 2020
LONCA DI CODROIPO (UD)
09/08/20
SUMMER METAL 2020
LONCA DI CODROIPO (UD)
11/08/20
BAD RELIGION
FESTIVAL DI RADIO ONDA D'URTO - BRESCIA