SKID ROW: l'ex-cantante Johnny Solinger è venuto a mancare

SKID ROW: l'ex-cantante Johnny Solinger č venuto a mancare

27/06/2021 - 17:35 (191 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 4 rip 3 Mi spiace molto....ricordo il disco di debutto con gli skid e mi era piaciuto molto nonostante l'impossibilitŕ di paragone con l'immenso Bach. RIP 2 mi spiace molto. l ho apprezato come cantante su Thickskin e sugli ultimi Ep con gli Skid Row(oltre che da solista). Purtroppo tante volte ci si č fermati solo al mero confronto con sebastian bach. Due voci diverse, e una sfida che Solingen ha portato avanti in maniera personale e pi u che dignitosa. Grazie per la tua musica. respect 1 Non ero un suo fan, ma dispiace che la situazione sia precipitata in questo modo. Ha avuto un compito ingrato negli Skid Row, probabilmente la sua carriera da solista č piů vicina alle sue capacitŕ. Buon viaggio.