BON JOVI: il video ufficiale di ''Christmas Isn't Christmas''

06/12/2023 - 00:21 (237 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 9 alinosky non dice che tutti quelli che fanno metal a 70 sono ridicoli, ma che alcuni lo sono e che fare come jon meglio. non lo, ci dovrei pensare 8 @AlinoSky, i 70enni che fanno Rock, Metal, Punk ecc...perch dovrebbero essere ridicoli? Per esempio il vocalist dei Raw Power ha superato i 60 ed in gran forma, non ce lo vedo in altri generi. Lemmy morto -come tutti sappiamo- a 70 anni, i nomi sarebbero infiniti. Vedi Rob Halford , McCartney ,-oltre gli 80-, gli Stones., Iron, Black Sabbath, .ecc... 7 Non vedo perch dovrebbe continuare a fare l\'hard rock anni 80/90. maturato, ha una certa et e pu fare quello che vuole. Almeno non ridicolo come tanti rocker di 70 anni che vogliano sembrare giovani e in realt sono ridicoli 6 Anche se rientra Sambora non credo ci sia da gridare al miracolo, ormai hanno fatto il loro tempo. Era una band perfetta per gli 80 e 90, tra estetica, live, pezzi di prim\'ordine....Ma oggi non riesco a vedere una seconda giovinezza. Come per esempio si vede nei Treat o negli Europe. 5 Io sino a Keep the faith sono preparatissimo. Dopo solo i brani celebri - Have a nice day, It\'s my life... - ma: 1) continuo a pensare che un disco cos perfetto come Slippery ne sono stati pubblicati pochi nella storia; 2) Richie Sambora un musicista (e cantante) sopraffino e quando voglio godere un po\' vado ad ascoltarmi Dry county; 3) RIVOGLIO SAMBORA NEL GRUPPO!!!!! Canzone non male. 4 Uno dei mei artisti preferiti in assoluto. Questo pezzo non poi malaccio, anche perch su certe strofe si nota un timido miglioramento vocale, su altre, le pi basse, jon sembra, almeno a me, tremendamente afffaticato, come se soffrisse quasi cantando. Non riesco a parlarne troppo male perch sono legatissimo ai ricordi che furono ma devo dire che dopo these days ho apprezzato quasi nulla di quello che ha fatto e ascoltato molto poco. Spero che live riesca a fare degli spettacoli dignitosi, ri parla del come back di sambora, ma la speranza poca. Panta rei. 3 Da ragazzo andavo matto per uana uana uana go... e poco altro ,mi sa che fosse il 1986 . Poi ani dopo olueis si sentiva dappertutto, giu bocs, radio, in tutti i locali, uno strazio per i miei -gi all\'epoca- nervi 2 Ho sentito di peggio, always ad esempio stata la canzone che mi ha allontanato per parecchio tempo da una delle bands che pi ho amato, tanto era stucchevole. Jon in questi anni ha avuto parecchi problemi di voce, so che si sta curando e molto probabilmente non torner ai fasti del passato. Ma so anche che ci sono conversazioni in corso tra la band e Richie Sambora per un suo ritorno. Songwriter sopraffino, spero che possa contribuire ad un album di livello. Non mi aspetto nulla di super hard rock o al livello dei dischi fino a keep the faith, per resto fiducioso. 1 Brutta la vecchiaia....