DIMMU BORGIR: il chitarrista Galder lascia il gruppo e riavvia gli Old Man's Child

Quali membri storici? Jamie Stinson, che ora sta nei The Kovenant, che è dal 2007 che fanno finta di registrare un nuovo album che non esiste? Ian Kenneth Åkesson, che sta negli Abyssic e nei Susperia, che fino al 2023 non si sapeva se a momenti si scioglievano? Stian Aarstad, che coi Karatkorn ha fatto due canzoni in croce per poi sparire dalla circolazione? Øyvind Johan Mustaparta (che non è un membro storico), ancora parte della reunion degli Odium, che fanno una manciata di concerti all\'anno e fine? Io propendo per il duo a lungo termine: una volta uscito questo album in studio (se mai uscirà), sarà la fine di un\'er.