STRATOVARIUS: una data a Fermo la prossima estate

02/09/2024 - 07:48 (189 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 5 Rispetto tutti i deficit psicomotori di tutti, compreso il dedicare energie vitali a leggere Umberto Eco ma, per il buon Dio, cosa c è di così \"problematico\" in questo comunicato? 4 Ho avuto meno problemi con Il Pendolo Di Foucault di Eco che a leggere \'sto comunicato. 3 D\'accordissimo con te. E\' la frase \"spesso per decidere se poi farlo o no l\'evento\" che mi fa chiudere la vena. Voi volete sapere più o meno quanto gente ci sarà poi vedrete se farlo. Ma se io acquisto oggi, il rimborso come funziona? Mi rimborsate tutto? Solo il biglietto e non le commissioni? Mi tirerete fuori proposte demenziali del tipo \"niente rimborso ma la possibilità di partecipare ad un evento a scelta che si terrà tra Gorizia e Vibo Valentia\". 2 Sono sondaggi per vedere quanta gente ci sarà, per creare un tesoretto prima dell\'evento e spesso per decidere se poi farlo o no l\'evento. Credo sia anche giusto farlo per chi ci investe, ma non possono pretendere che uno pianifichi un evento che avverrà tra un anno. Personalmente mai comprato in prevendita, sempre comprato sul posto e sempre entrato, anche ai fantomatici \"tutto esaurito\" di waken. 1 Io non sono più addentro a certe dinamiche, ma c\'è qualcosa che non mi torna. Veramente vogliamo pensare che oggi 2 settembre 2024 si possa pensare di prendere un biglietto per un festival / concerto che avrà luogo in provincia di Fermo il 23 agosto 2025?