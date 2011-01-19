STRATOVARIUS: pubblicano la clip di ''Abandon''

22/11/24
LUMINARE CHRISTMAS!
Mistletoe Madness
22/11/24
DISTANT
Tsukuyomi: The Origin
22/11/24
MYSTERY MOON
Shine
22/11/24
NO FAVORS
The Eleventh Hour
22/11/24
KINGCROWN
Nova Atlantis
22/11/24
PANZERFAUST
The Suns of Perdition - Chapter IV: To Shadow Zion
22/11/24
ANIALATOR
Death Is Calling
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BODY COUNT
Merciless
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KRUELTY
Profane Usurpation
22/11/24
GUTLESS
High Impact Violence
22/11/24
HIGH VIS + PAIN OF TRUTH
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
22/11/24
TONS + VISCERA/// + MR.HYGH
BLOOM, VIA EUGENIO CURIEL 39 - MEZZAGO (MB)
22/11/24
PUNKREAS + SUNSET AVENUE
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
22/11/24
GIUSE THE LIZIA
HALL , VIA NONA STRADA 11 B - PADOVA
22/11/24
RACHELE BASTREGHI + ALESSANDRO BARONCIANI + MARIO CONTE
GIARDINI LUZZATI - GENOVA
22/11/24
INFERNAL ANGELS + PYRA + SOLFAR
LUPUS IN FABULA, VIA SAN GERVASIO 42 - NIMIS (UD)
22/11/24
BLAINE L. REININGER
SPAZIO WEBO, VIA JURI GAGARIN 161 - PESARO
22/11/24
LADY GODDESSES FESTIVAL
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA
22/11/24
GOTLAND + VOLTUMNA + EXITIUM + IMAGO MORTIS
EL BARRIO, STRADA CUORGNÈ 81 - TORINO
22/11/24
DEATH VISION + guest
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTERS, VIA XX SETTEMBRE 33 - ROVELLASCA (CO)