DEVIN TOWNSEND: presentato il singolo ''Jainism''

20/09/24
NEPTUNE
End of Time
20/09/24
ECLIPSE
MegalomanIIum
20/09/24
SERVANT
Death Devil Magick
20/09/24
INVOCATION
The Archaic Sanctuary (Ritual Body Postures
20/09/24
HEARTWIND
III
20/09/24
DEFILED
Horror Beyond Horror
20/09/24
MICHAEL SCHENKER
My Years With UFO
20/09/24
STEELCITY
Reverence
20/09/24
SEETHER
The Surface Seems So Far
20/09/24
KUBLAI KHAN TX
Exhibition Of Prowess
18/09/24
THE HU
MAGAZZINI GENERALI - MILANO
18/09/24
THE HU + TBA
MAGAZZINI GENERALI - MILANO
18/09/24
𝐀𝐆𝐑𝐈𝐂𝐔𝐋𝐓𝐔𝐑𝐄 + 𝐕𝐄𝐒𝐏𝐄𝐑𝐓𝐈𝐍𝐀
ARCI BELLEZZA - MILANO
19/09/24
RICK WAKEMAN
TEATRO CTM - REZZATO (BS)
19/09/24
BELPHEGOR + MALEVOLENT CREATION + MONUMENT OF MISANTHROPY + CONFESS
AUDIODROME - MONCALIERI (TO)
19/09/24
GIANCANE
ARCI BELLEZZA - MILANO
20/09/24
LOGICAL TERROR + SGRANG
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA 5 - ERBA (CO)
20/09/24
THE PEAWEES + FERNANDHELL
AUDITORIUM DIALMA RUGGIERO, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 117 - LA SPEZIA
20/09/24
BELPHEGOR + MALEVOLENT CREATION + MONUMENT OF MISANTHROPY + CONFESS
TRAFFIC CLIB - ROMA