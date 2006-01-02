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20/09/24
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Exhibition Of Prowess

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18/09/24
THE HU
MAGAZZINI GENERALI - MILANO

18/09/24
THE HU + TBA
MAGAZZINI GENERALI - MILANO

18/09/24
𝐀𝐆𝐑𝐈𝐂𝐔𝐋𝐓𝐔𝐑𝐄 + 𝐕𝐄𝐒𝐏𝐄𝐑𝐓𝐈𝐍𝐀
ARCI BELLEZZA - MILANO

19/09/24
RICK WAKEMAN
TEATRO CTM - REZZATO (BS)

19/09/24
BELPHEGOR + MALEVOLENT CREATION + MONUMENT OF MISANTHROPY + CONFESS
AUDIODROME - MONCALIERI (TO)

19/09/24
BELPHEGOR + MALEVOLENT CREATION + MONUMENT OF MISANTHROPY + CONFESS
AUDIODROME - MONCALIERI (TO)

19/09/24
GIANCANE
ARCI BELLEZZA - MILANO

20/09/24
LOGICAL TERROR + SGRANG
CENTRALE ROCK PUB, VIA CASCINA CALIFORNIA 5 - ERBA (CO)

20/09/24
THE PEAWEES + FERNANDHELL
AUDITORIUM DIALMA RUGGIERO, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 117 - LA SPEZIA

20/09/24
BELPHEGOR + MALEVOLENT CREATION + MONUMENT OF MISANTHROPY + CONFESS
TRAFFIC CLIB - ROMA
DEVIN TOWNSEND: presentato il singolo ''Jainism''
18/09/2024 - 18:40 (72 letture)

MetalFlaz
Mercoledì 18 Settembre 2024, 22.02.34
1
Bel pezzo, un po\' come il 90% abbondante di quello che ha prodotto
RECENSIONI
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69
71
100
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84
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10/05/2022
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Mediolanum Forum, Assago (MI), 06/05/2022
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14/03/2015
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15/09/2014
Intervista
DEVIN TOWNSEND
A tu per tu col genio
16/08/2014
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DEVIN TOWNSEND + SHINING
Rock Planet, Pinarella di Cervia (RA), 11/08/14
05/12/2012
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FEAR FACTORY + DEVIN TOWNSEND PROJECT + DUNDERBEIST
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02/01/2006
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DEVIN TOWNSEND
Si racconta a Metallized
 
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