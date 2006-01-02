     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
PowerNerd - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

30/10/24
LAY OF THE AUTUMN
Of Love and Sorrow

31/10/24
DEAD ICARUS
Zealot

31/10/24
SLECHTVALK
At Deaths Gate

01/11/24
PAGANIZER
Flesh Requiem

01/11/24
WARREN HAYNES
Million Voices Whisper

01/11/24
EPITAPH
Path To Oblivion

01/11/24
PLANES MISTAKEN FOR STARS
Do You Still Love Me?

01/11/24
ANOMALIE
Riverchild

01/11/24
CRYPTIC BROOD
Necrotic Flesh Bacteria

01/11/24
BLACK AEONS
Entering the Shadows

CONCERTI

26/10/24
FRANK TURNER & THE SLEEPING SOULS
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

26/10/24
THE WHITE BUFFALO
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA

26/10/24
DREAM THEATER
PALAZZO DELLO SPORT, PIAZZALE PIER LUIGI NERVI 1 - ROMA

26/10/24
NE OBLIVISCARIS + GUESTS
SLAUGTHER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

26/10/24
500 HORSE POWER + KROSS OF KHAOSS
BIRRERIA ZUITA - CAERANO DI SAN MARCO (TV)

26/10/24
GURRIERS
ARCI BELLEZZA, VIA GIOVANNI BELLEZZA, 16/A - MILANO

26/10/24
QUALE DESTINO PER N’OI! FEST
CSA BARAONDA, VIA PACINOTTI - SEGRATE (MI)

26/10/24
THE UNKNOWNS + THUNDER BOMBER
COLORIFICIO KROEN, VIA A. PACINOTTI 19 - VERONA

26/10/24
ENDELØS + DAWZZ
FABRIK - CAGLIARI

26/10/24
THE OSSUARY + STRAMONIA + WARCOE
SPAZIO WEBO, VIA JURI GAGARIN 161 - PESARO

DEVIN TOWNSEND: ecco la clip di ''Knuckledragger''
25/10/2024 - 21:40 (59 letture)

RECENSIONI
90
69
71
100
90
81
84
ARTICOLI
10/05/2022
Live Report
DREAM THEATER + DEVIN TOWNSEND
Mediolanum Forum, Assago (MI), 06/05/2022
22/07/2015
Live Report
DEVIN TOWNSEND PROJECT
Rockplanet, Pinarella di Cervia (RA), 17/07/2015
14/03/2015
Live Report
DEVIN TOWNSEND PROJECT + PERIPHERY + SHINING
Live Club, Trezzo Sull’Adda (MI), 08/03/2015
15/09/2014
Intervista
DEVIN TOWNSEND
A tu per tu col genio
16/08/2014
Live Report
DEVIN TOWNSEND + SHINING
Rock Planet, Pinarella di Cervia (RA), 11/08/14
05/12/2012
Live Report
FEAR FACTORY + DEVIN TOWNSEND PROJECT + DUNDERBEIST
Magazzini Generali, Milano, 25/11/2012
02/01/2006
Intervista
DEVIN TOWNSEND
Si racconta a Metallized
 
ALTRE NOTIZIE
25/10/2024 - 21:40
DEVIN TOWNSEND: ecco la clip di ''Knuckledragger''
15/10/2024 - 11:08
DEVIN TOWNSEND: online la nuova ''Gratitude'' da ''PowerNerd''
18/09/2024 - 18:40
DEVIN TOWNSEND: presentato il singolo ''Jainism''
25/08/2024 - 16:14
DEVIN TOWNSEND: in arrivo a ottobre il nuovo ''PowerNerd''
29/03/2024 - 11:07
OU: ascolta ''Purge'' con Devin Townsend
13/10/2022 - 09:52
DEVIN TOWNSEND: posticipa la pubblicazione del nuovo album ''Lightwork''
27/09/2022 - 18:05
DEVIN TOWNSEND: ''Call of the Void'' è il nuovo singolo estratto da ''Lightwork''
27/08/2022 - 10:23
DEVIN TOWNSEND: tutti i dettagli del nuovo ''Lightwork'', ascolta ''Moonpeople''
18/08/2022 - 13:03
DESTRAGE: ascolta ''Private Party'' con Devin Townsend
22/06/2022 - 10:49
DEVIN TOWNSEND: primi dettagli del nuovo album ''Lightwork''
ULTIME NOTIZIE
25/10/2024 - 21:19
BARDOMAGNO: presentano il nuovo singolo ''Giovanna Pulzella''
25/10/2024 - 21:15
SCHAMMASCH: ascolta tutto il nuovo album
25/10/2024 - 12:34
THAW: il nuovo album ''Fading Backwards'' in streaming
25/10/2024 - 12:31
BLACK CURSE: online il player per ascoltare il nuovo ''Burning In Celestial Poison''
25/10/2024 - 12:29
IOTUNN: online il nuovo disco ''Kinship''
25/10/2024 - 12:27
ANOMALIE: pubblica il singolo ''Thoughts''
25/10/2024 - 12:24
PSYCHONAUT 4: ascolta il nuovo album ''...Of Mourning''
25/10/2024 - 10:29
EPICA: online la nuova ''The Ghost In Me (Danse Macabre)''
25/10/2024 - 10:24
LINKIN PARK: disponibile la nuova ''Over Each Other'' dal prossimo album
25/10/2024 - 10:21
RICHIE KOTZEN: guarda la clip di ''These Doors''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     