THE HALO EFFECT: dettagli e singolo del nuovo ''March of the Unheard''

26/09/2024 - 08:53 (156 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 5 Sì ricorda Pinball Map da vicino in un paio di circostanze ma non si può dire che sia una copia. In fondo dietro ci sta sempre stromblad, inoltre è un buon pezzo tirato di death melodico stile in flames anni 2000 e sottolineo anche che è ben arrangiato...non vedo di cosa ci si debba lamentare! 4 Ma stiamo scherzando sembra una copia di PInball Map degli IN FLAMES....ANDATE A CAGARE. 3 bel pezzo, moooolto vecchi In Flames...esper Strömblad numero 1 2 Mi piace, promosso! Aspettiamo full!!! 1 Beh bel piglio! Qui siamo decisamente dalle parti dei vecchi in flames e ciò è ottima cosa anche se il ritornello è un po\' deboluccio e ci avrei sentito bene lo Scream mezzo melodico di Friden piuttosto che il growl di stanne, giusto per variare un attimo. Stanne a volte risulta troppo monocorde. Se il resto del disco fosse su queste coordinate sarebbe oro, ci spero tanto ma onestamente ci credo poco.