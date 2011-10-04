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Within the Viscera

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06/12/24
WITHIN SILENCE
The Eclipse of Worlds

CONCERTI

30/11/24
WALTER TROUT
AUDITORIUM SCUOLE PRIMARIE, VIA LANCINI - CHIARI (BS)

30/11/24
AS I LAY DYING + GUESTS
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

30/11/24
DOOM HEART FEST VI
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

30/11/24
ANCILLOTTI + OBLIVIO VORTEX
BLAH BLAH, VIA PO 21 - TORINO

30/11/24
GOREBUMPS NIGHT II
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI, 8/B - BOLOGNA

30/11/24
GOREBUMPS NIGHT
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

30/11/24
RACHELE BASTREGHI
OFFICINA DEGLI ESORDI - BARI

30/11/24
PFM
TEATRO METROPOLITAN - CATANIA

30/11/24
SAVANA FUNK
SPAZIO211, VIA FRANCESCO CIGNA 211 – TORINO

30/11/24
SEDNA + HOMSELVAREG + THE SCARS IN PNEUMA
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTERS, VIA XX SETTEMBRE 33 - ROVELLASCA (CO)
GOTTHARD: ''Boom Boom'' è il primo singolo estratto dal nuovo album
29/11/2024 - 10:32 (190 letture)

Epic
Venerdì 29 Novembre 2024, 21.28.49
5
Orribile, questa volta hanno toppato
Duke
Venerdì 29 Novembre 2024, 17.55.06
4
...per me è un no.....
Andy
Venerdì 29 Novembre 2024, 17.41.42
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....rimango spiazzato anch\'io....un po troppo modermo???....ma poi ol suono e\' quasi demo....booo booo....piu\' che boom boom!
Matteo
Venerdì 29 Novembre 2024, 14.46.57
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Canzone da bon jovi dell\'ultima ora, na porcheria
Ivan75
Venerdì 29 Novembre 2024, 12.39.24
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Ma cos\'è sta roba?!
RECENSIONI
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