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50th Anniversary Live – Third Night (Live Album)

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13/12/24
MAGIC KINGDOM
Blaze of Rage

20/12/24
NITRATE
Feel the Heat [Deluxe]

CONCERTI

11/12/24
JAG PANZER
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA

11/12/24
MAYHEM
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

11/12/24
THE LEMON TWIGS
ESTRAGON CLUB, VIA STALINGRADO 83 - BOLOGNA

12/12/24
JAG PANZER
TRAFFIC LIVE, VIA PRENESTINA 738 - ROMA

12/12/24
SAVANA FUNK
SCUMM, VIA DELLE CASERME 38 - PESCARA

13/12/24
LIZZARD
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

13/12/24
KARMIAN + THE BURNING DOGMA + WALL OF PALEMHOR
CENTRALE 66, VIA NICOLÒ DELL’ABATE N.66 - MODENA

13/12/24
DIE EGO + DEUS NEMESI
EXCALIBUR PUB, CORSO GIUSEPPE GARIBALDI 64 - CHIAVARI (GE)

13/12/24
SAVANA FUNK
EREMO CLUB - MOLFETTA (BA)

13/12/24
I HATE MY VILLAGE
URBAN - PERUGIA
THE DARKNESS: presentano la nuova ''I Hate Myself''
10/12/2024 - 18:48 (80 letture)

Enrico
Mercoledì 11 Dicembre 2024, 6.44.54
1
Tre minuti di sano rock e via grandi Darkness
RECENSIONI
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ARTICOLI
21/11/2023
Live Report
THE DARKNESS + SIN+
Alcatraz, Milano (MI), 14/11/2023
08/11/2013
Live Report
THE DARKNESS + RHYME
Orion Live Club, Ciampino (RM), 02/11/2013
 
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