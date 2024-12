THE BLACK: è scomparso il leader Mario di Donato

17/12/2024 - 18:45 (134 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 7 ....recensite via crucis....dei requiem..... 6 Rip 5 Conservo gelosamente i vinili degli Unreal Terror, rip grande Mario 4 Grande artista, uno dei migliori della scuderia Black Widow. RIP 3 Rip 2 ...Mario rip ✝️.... 1 Nei primi anni \'90 mi ero intrippato con la sua musica che per qualche ragione associavo a \"La casa dalle finestre che ridono\"; forse perché principalmente era più un pittore che un chitarrista. Mi piaceva. L\'idea delle liriche in latino conferivano un aura di mistero non indifferente. Un vero artista nel senso più ampio del termine.